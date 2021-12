INTERVIU. Înalt oficial al SUA: ”România va deveni lider în tehnologia nucleară, în regiune”

Statele Unite ale Americii vor construi în România un reactor nuclear mic (SMR), primul de acest tip în țara noastră, și nu numai, în parteneriat cu firma americană NuScale Power.

Pentru a afla detalii despre acest proiect, corespondentul Pro TV Cosmin Stan a stat de vorbă cu Justin Friedman, care are funcția de consilier principal în cadrul Biroului pentru Securitate Internațională și Neproliferare al Departamentului de Stat al SUA.

Înaltul oficial a venit în România pentru o serie de întâlniri cu reprezentanți ai Guvernului și ai companiei Nuclearelectrica, pentru a stabili următorii pași în aplicarea planului de instalare în România a primelor reactoare nucleare modulare de mici dimensiuni, care să înlocuiască vechile centrale electrice care funcționează pe bază de cărbune.

Potrivit acestui plan, o primă unitate cu 6 module și cu o putere instalată de circa 460 mw ar urma să fie construită până în 2027, pentru a deveni operațională în 2028.

Cosmin Stan: Vă mulțumesc foarte mult pentru că ne oferiți ocazia de a afla toate răspunsurile la această chestiune fierbinte. Aș începe prin a vă întreba de ce România?

Justin Friedman: E o întrebare foarte bună dar înainte de a răspunde dă-mi voie să îți mulțumesc eu ție pentru că mi-ai dat ocazia să vorbesc cu privitorii voștri despre ceva în care eu cred foarte tare și asta este leadership-ul României. România va deveni lider în tehnologie nucleară, deja este prin experiența de la centrala de la Cernavodă, dar asta este o șansă pentru România de a deveni lider în regiune prin dezvoltarea unei noi tehnologii, una probată deja dar care încă nu este exploatată comercial, dar care să devină practic centrul regional pentru implementarea acestei noi tehnologii.

Cosmin Stan: Și totuși, de ce România?

Justin Friedman: De ce România? Dă-mi voie să îți răspund cumva diferit. România este o piață atractivă pentru mediul de afaceri, Statele Unite și România au un parteneriat strategic care ne oferă multă încredere că această țară este un loc în care merită să încurajăm investițiile și, nu în ultimul rând, România este prima pentru că România a câștigat premiul, a câștigat competiția fiind o țară cu o bună experiență în domeniul energiei nucleare cu un istoric fantastic al siguranței în domeniu iar liderii români au viziunea potrivit căreia a fi primul nu va însemna doar că va avea primul reactor modular și că va obține beneficiile legate de decarbonizare dar va reuși să dezvolte industrii complementare pentru a susține aceste reactoare. Așa că prin construirea primului asemenea reactor aici în România, veți putea apoi ajuta alte țări să își construiască reactoarele lor, veți putea pregăti specialiștii altor țări pentru a opera reactoarele, în noul Centru Operațional pe care vă vom ajuta să-l construiți și veți putea crea industrii care să devină furnizoare pentru sistemul reactoarelor așa că vor fi create slujbe pentru generații după generații.

Cosmin Stan: Care ar fi costurile acestui proiect și cine le va suporta?

Justin Friedman: Bună întrebare dar eu nu sunt persoana potrivită pentru a răspunde pentru că eu nu lucrez în domeniul financiar ci în diplomație. Dar răspunsul îl vei putea găsi la companiile care fac aceste investiții. Ce pot să spun este că Statele Unite vor să vadă acest proiect reușind, avem câteva instrumente pentru a ajuta în privința finanțării, mai exact banca noastră de import-export și Compania noastră pentru finanțarea dezvoltării, și ambele entități sunt foarte interesate de acest proiect așa că pe măsură ce proiectul prinde formă odată cu parafarea unei înțelegeri comerciale atunci aceste entități vor putea să pună la dispoziție instrumentele lor financiare pentru a susține proiectul.

Cosmin Stan: Dar, de fapt, costurile vor fi suportate de România?

Justin Friedman: Bineînțeles. Cine va cumpăra electricitatea? Consumatorii români. Doar că va fi energie electrică produsă fără emisii de carbon și, pe baza unor evaluări de cost pe care le-am studiat din rapoartele Națiunilor Unite, costurile pentru producția energiei nucleare sunt printre cele mai reduse din toată gama de energie regenerabilă, este totodată energie verde așa că eu cred că va fi în beneficiul consumatorilor români.

Cosmin Stan: O altă problemă fierbinte legată de acest subiect este siguranța. Cât de sigure sunt aceste sisteme mai ales că vorbim de tehnologie nouă?

Justin Friedman: Producția energiei nucleare este sigură. Sunt peste 60 de ani de experiență în operarea centralelor nucleare peste tot în lume. Producătorii și operatorii și-au învățat bine lecțiile din trecut! Iar eu aș argumenta că sistemele SMR (small modular reactors) produse de NuScale pentru România se bazează pe tehnologie care este utilizată deja de 50 de ani. Iar astfel de reactoare dar de mici dimensiuni au fost deja utilizate în alte domenii. Acum va fi pentru prima dată când vor fi utilizate la nivel comercial. Dar este o tehnologie îndelung utilizată deja, cu un istoric de siguranță foarte bun iar asta este doar prima șansă de a o transforma într-un succes comercial.

bg.usembassy.gov

Cosmin Stan: Dar exact cum spuneați, este pentru prima dată când va fi utilizată în scopuri comerciale deci nu a fost tocmai testată în condiții reale de operare așa că nu toate riscurile au fost pe deplin evaluate.

Justin Friedman: Agenția americană de reglementare în domeniul energiei nucleare a revizuit această tehnologie, este vorba de un document masiv de 1.200 de pagini, iar acest proiect de reactor în care cred că s-au investit peste 100 de milioane de dolari în proiectare și în certificare, este un proiect sigur dovedit. În plus, România nu va fi singură. Mai este un client în Statele Unite, o companie de electricitate, care de asemenea achiziționează un astfel de proiect, în cazul lor, un pachet de 12 module, înțeleg că România va lua unul de 6 reactoare modulare mici, și astfel acestea vor fi dezvoltate împreună iar astfel România va avea un partener în Statele Unite care va ajuta la învățarea tuturor lecțiilor împreună pentru a fi primii, a deveni lideri.

Cosmin Stan: Și totuși sunt experți care spun că această tehnologie este riscantă și scumpă. Chiar și-au exprimat scepticismul cu privire la nivelul de siguranță al reactoarelor modulare produse de NuScale chiar dacă NRC (autoritatea de reglementară nucleară din SUA) a aprobat proiectul. Ei vorbesc în special de o problemă complicată cunoscută ca ”diluarea borului (n.r. element chimic)” care ar putea cauza defecțiuni ale combustibilului și ar duce la situații critice. Asta e deja foarte tehnic dar, în principiu, vorbesc despre niște riscuri care nu au fost evaluate pe deplin.

Justin Friedman: Ce îmi place la NuScale și la reactoarele modulare mici, în general este că sunt mici și modulare. Asta înseamnă că în fiecare astfel de reactor care este pe deplin protejat, este doar o cantitate mică de combustibil nuclear. Nu sunt ca reactoarele mari unde ai combinații mari de combustibili. Așa că în cazul în care, Doamne ferește, se întâmplă ceva într-unul din acestea, pericolul nu se poate extinde la celelalte pentru că totul este cuprins în acel singur reactor dar șansele să se întâmple așa ceva sunt foarte mici. Nu știu ce să zic despre bor, nu sunt om de știință, dar ce am înțeles eu despre acest proiect este că e mai sigur decât orice altă generație anterioară de reactoare care funcționează sub presiunea apei supra-încălzite.

Nu are pompe care să cedeze, nu sunt sisteme care să se strice pentru că apa va circula natural. Așa cum știe toată lumea pentru că toți am făcut fizică la școală, dacă încălzești apa aceasta se ridică și, prin urmare, datorită acestui fenomen natural va funcționa sistemul de răcire al reactorului, nu va exista nicio pompă care să se strice. Dacă reactorul va trebui oprit, operatorul doar va învârti o cheie și va putea să plece.

Proiectul este astfel conceput încât reactorul să poată rămâne pe loc, să poată fi oprit simplu și în siguranță, fără să fie nevoie de intervenția umana sau de sursă de energie de rezervă. După ce m-am uitat la conceptul și execuția proiectului NuScale pot spune că este un proiect foarte sigur.

Cosmin Stan: Dar cum este această tehnologie mai bună decât alte surse de energie nepoluante precum energia eoliană sau solară?

Justin Friedman: Asta este o întrebare interesantă. Tocmai am citit un raport al Națiunilor Unite în care era studiat ciclul de viață al carbonului pentru toate sursele de energie verde. Iar când iei spre analiză energia nucleară de la extracția uraniului, construcția centralei nucleare, operarea acesteia și dezafectarea, întreg ciclul de viață al carbonului pentru această tehnologie este mai puțin intens, repet, mai puțin, decât în cazul energiei solare sau eoliene. Și asta este pentru că energia solară și eoliană presupun structuri fizice, iar turbinele și generatoarele trebuie înlocuite mereu la fiecare 20 de ani sau cam așa ceva, deci sunt mereu deșeuri, emisii de carbon așa că energia nucleară este, de fapt, mai puțin intensă din punct de vedere al emisiilor de carbon decât unele dintre cele mai populare tipuri de energie regenerabilă.

Cosmin Stan: Când și unde vor fi construite SMR-urile în România?

Justin Friedman: Asta e o întrebare bună, dar nu pot să răspund eu la ea, pentru că nu eu decid. În cele din urmă, e decizia Guvernului, a românilor și a companiei Nuclearelectrica. Ce facem noi, Statele Unite, este să finanțăm un studiu care cercetează posibilele locuri pentru amplasarea acestora. Analizăm factorii economici, dar și de altă natură, care să ne ajute să identificăm cele mai bune locuri pentru instalarea acestor reactoare. Și când acest raport va fi finalizat, în următoarele luni, va fi înaintat Guvernului român iar liderii voștri politici și economici vor lua o decizie.

Cosmin Stan: Dar totuși s-a spus atunci când a fost făcut anunțul, luna trecută, că aceste SMR-uri vor înlocui vechile centrale termoelectrice foarte poluante.

Justin Friedman: Asta îmi place la aceste reactoare modulare că sunt sigure și cumva închise, sunt proiectate să poată fi instalate pe suprafețe mult mai mici de teren decât reactoarele nucleare convenționale. Așa că poți lua o centrală veche pe cărbune și chiar pe locația respectivă acolo unde se alimentează cu cărbune poți de fapt să pui acest reactor și astfel ai deja conexiunea la rețeaua de electricitate și economisești astfel poate 100 de milioane de dolari doar prin această investiție. Iar pentru că sunt sigure, sunt bine proiectate și pot fi controlate ușor, poți amplasa aceste reactoare nucleare modulare în locul termocentralelor pentru încălzirea orașelor.

Dar mai pot fi utilizate și altfel. Căldura pe care o generează poate fi folosită nu doar pentru aburii care produc apoi electricitate, ci și pentru alte procese industriale, poate fi utilizată pentru producerea hidrogenului, hidrogen verde. Așa că SMR-urile vor fi tehnologia viitorului pentru că pot avea atâtea întrebuințări și vor fi construite la scară largă.

Cosmin Stan: Și deci ar trebui să ne așteptăm să vedem aceste noi reactoare modulare în locul vechilor centrale pe care le avem acum?

Justin Friedman: Cred că în anumite locuri, da, aceasta va fi alegerea potrivită. În altele, probabil că va fi mai bine să ai reactoare mari. Depinde de rețeaua electrică, de gradul de încărcare, depinde de multe calcule economice și ar fi prea mult să intrăm în ele acum, am adormi privitorii, dar se va decide sigur dacă se aleg reactoarele convenționale sau cele modulare.

Cosmin Stan: Din ceea ce știm, am putea avea o unitate cu 6 module și o putere instalată de aproximativ 460 megawatts. Dar asta nu pare suficient să înlocuiască o singură termocentrală veche care are o capacitate de circa 2.000 de megawatts cum ar fi cea mai mare pe care o avem acum. În plus, SMR-urile par a fi totuși destul de scumpe. Atunci cum e fezabil acest proiect? Cum am putea noi înlocui vechile centrale electrice cu această nouă tehnologie în aceste condiții?

Justin Friedman: Din ce am înțeles, conceptul agreat în cazul României ar fi următorul: în acest moment, România are o producție de energie pe bază de cărbune de 4.6 - 5 gigawatts. SMR-urile vor fi folosite în aceste locuri, nu știu însă să vă spun acum care anume, dar reactoarele vor fi instalate în astfel de locuri pentru a înlocui practic cazanele pe cărbune. Este clar nevoie de o creștere a capacității și de-aia cred că nu va fi vorba de a alege între SMR-uri și reactoare convenționale ci despre amândouă. Iar investiția trebuie să le vizeze pe ambele acum pentru că, în fond, aici e vorba de securitate energetică, e vorba despre a ne asigura că poporul român va fi independent, sigur și securizat din punct de vedere energetic.

Cosmin Stan: Deci acesta va fi doar începutul cu 6 module într-o unitate?

Justin Friedman: Exact, 6 module per unitate pentru a înlocui o centrală pe cărbune. Eu înțeleg că ar fi șapte astfel de centrale care ar putea fi înlocuite aici în România dacă va renta din punct de vedere economic.

Cosmin Stan: Cum va ajuta asta economia?

Justin Friedman: Păi va ajuta în multe feluri. În primul rând va crea locuri de muncă în domeniul construcțiilor. Aceste cifre provin de la compania NuScale deci doar le voi cita. Ei spun că joburile în construcții pentru o singură locație vor fi pentru cel puțin 2.300 de persoane. Apoi, vorbim despre operarea centralei care mai adaugă încă vreo 200 de locuri de muncă noi, în funcție de mărimea acesteia. De pildă pentru o unitate cu 6 module vor fi circa 200 de slujbe, pentru una mai mare, evident vor fi mai multe.

Dar ce e și mai important este că oamenii care acum lucrează într-o centrală pe cărbune, oameni cu calificări comerciale precum sudorii sau instalatorii, vor putea fi transferați direct într-o centrală NuScale sau un alt reactor modular, dacă va fi aleasă o altă tehnologie așa că vom avea acești oameni care vor obține o slujbă nouă într-un domeniu cu un viitor de cel puțin 60 de ani sau mai mult. Dar al treilea lucru care cred că este extraordinar este că fiind prima, România va avea șansa să intre în competiția creării de joburi în domeniul construcției de componente pentru astfel de instalații. Așa că dacă firmele românești vor fi de succes în acest domeniu atunci se vor crea locuri de muncă pe termen lung în industria construirii de componente pentru aceste reactoare.

Cosmin Stan: Până acum, mai este vreo altă țară în lume care e interesată de această tehnologie nouă de la NuScale?

Justin Friedman: NuScale are discuții cu fiecare țară vecină României, dar și cu altele din afara regiunii. Nu e treaba mea să anunț ceva legat de negocierile pe care le au ei și cu cine, dar știu din presă că au avut loc discuții cu fiecare țară din jurul României.

Cosmin Stan: Și, în final, domnule, nu e ciudat că primul SMR ar putea deveni operațional în România, chiar înaintea Statelor Unite?

Justin Friedman: Dacă se va întâmpla așa ceva aș spune că asta va fi o adevărată poveste de succes pentru România!

Cosmin Stan: Dar ăsta este planul, nu? Cea din SUA e programată să intre în funcțiune prin 2029-2030, adică 2 ani mai târziu, corect?

Justin Friedman: Ce se va întâmpla, de fapt, dacă totul merge conform planurilor de acum, ambele planuri atât cel din Statele Unite cât și cel din România, este că ambele vor deveni funcționale cam în același timp. Că va fi vreuna cu 6 luni mai devreme sau mai târziu, nu cred că contează. Important este că vor fi dezvoltate ambele centrale în același timp, vor beneficia de aceeași tehnologie iar cei doi operatori vor putea învăța împreună. Așa că România nu va fi singură, ci vor dezvolta împreună cu Statele Unite această nouă tehnologie.

Cosmin Stan: Mulțumesc foarte mult pentru tot.

Justin Friedman: Eu mulțumesc foarte mult, a fost o plăcere. Aș vrea să închei subliniind faptul că Statele Unite și România au un parteneriat strategic foarte puternic și acesta este doar un aspect dintr-un parteneriat mult mai amplu. Și sunt foarte încântat să fac parte din acest parteneriat și să văd România că preia conducerea în acest proces de construcție a unui viitorul cu energie fără emisii de carbon, nu doar pentru România, ci pentru regiune și pentru lumea întreagă. Vă mulțumesc.