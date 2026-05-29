”Dacă putem vedea norocul din întreg ghinionul acesta, e că nu avem victime, pe de o parte. Nu avem pagube materiale atât de mari, într-adevăr e un apartament aproape distrus, pe o suprafaţă de un metru, aproape un metru şi jumătate, nu mai există tavan, acolo s-a produs explozia. În afară de geamuri sparte din cauza suflului, la nivel de structură nu cred că sunt… Spun cred pentru că aştept şi eu pe cei de la ISC să-şi termine investigaţia şi să vedem raportul final. Dar din ce-am văzut, cu lanternele, cât putea fi iluminată zona, pagubele materiale nu sunt atât de importante”, a afirmat primarul Galaţiului, despre drona care a explodat într-un bloc din municipiu, transmite News.ro.

Primarul Galaţiului a fost întrebat care este situaţia adăposturilor antiaeriene din oraş.

”Una foarte bună. Cred că suntem una dintre municipalităţile care chiar stă bine din punctul ăsta de vedere. Toate adăposturile pe care le manageriem noi sunt funcţionale, ba mai mult, acum cred că o lună, o lună şi ceva, am terminat procedura de predare a cheilor acestor adăposturi către asociaţiile de proprietari, tocmai pentru a fi cât mai aproape de utilizatori. Cheile sunt, cred, la preşedintele de asociaţie, prin urmare, accesul ar trebui să fie unul extrem de facil”, a arătat primarul.

Avertisment pentru populație după incident

El a menţionat că este nevoie de o mult mai bună comunicare pe ceea ce trebuie făcut în astfel de situaţii şi să luăm cât se poate de în serios aceste avertismente Ro-Alert.

”De prea multe ori am strigat lupul până când, uitaţi, a venit lupul şi nimeni nu a mai luat în considerare că lupul zgârie la uşă. E o problemă aici şi cred că trebuie regândită întreaga strategie de comunicare cu cetăţenii”, a precizat Pucheanu.

Primarul a mai spus că nu ştie nimic despre starea răniţilor, dar la ora două şi jumătate li s-a solicitat adăpost pentru aceştia, ceea ce înseamnă că starea lor fizică, cel puţin la analiza orei două şi jumătate, nu arăta că ar fi fost afectaţi atât de tare, însă decizia a fost de a-i ţine sub supraveghere 24 de ore.

”Noi eram pregătiţi de azi-noapte pentru a-i prelua şi pentru a-i caza. Din nefericire, nu au mai ajuns la adăpostul nostru şi au fost transportaţi la spital, unde au şi rămas. Pentru restul de aproximativ 70 de persoane, e o chestiune de ore până la care se pot reîntoarce în apartamente”, a mai spus Ionuţ Pucheanu.

O dronă s-a prăbuşit vineri noaptea pe un bloc din Galaţi, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului.