Primarul comunei Gogoșu, Mehedinți, a murit subit în urma unui infarct, în timp ce se afla în mașină, ca pasager

Primarul comunei Gogoşu din judeţul Mehedinţi, Jean Rogoveanu (PSD), în vârstă de 59 de ani, a murit, joi, în urma unui infarct suferit în timp ce se îndrepta spre serviciu, cu maşina. El nu se afla la volan.

Potrivit presei locale, edilul se afla pe scaunul din dreapta șoferului, iar la volan se afla partenera sa.

Mașina se deplasa de la Drobeta-Turnu Severin spre Gogoșu, iar pe Calea Hinovei, pe DN 56A, edilului i s-a făcut rău. Partenera de viață a acestuia a chemat imediat echipaje medicale, însă, deși i s-au aplicat manevre de resuscitare, medicii nu l-au putut salva pe Jean Rogoveanu.

Jean Rogoveanu se afla la conducerea Primăriei Gogoșu din anul 2012. La alegerile locale din 9 iunie 2024, locuitorii din comuna Gogoșu, județul Mehedinți, au avut de ales pentru funcția de primar între actualul edil și fosta lui soție, cu care se afla în divorț în plină campanie electorală. Învingător a fost Jean Rogoveanu. Edilul a considerat atunci, potrivit presei locale, că soția sa și-a depus candidatura pentru funcția de primar din răzbunare.

În iunie 2025, IPJ Mehedinți a deschis un dosar de cercetare pe numele primarului din comuna Gogoșu, al viceprimarului, al contabilei primăriei și al unei angajate a unui serviciu de telefonie mobilă, pentru delapidare, complicitate la delapidare, fraudă informatică și participație improprie la fraudă informatică. Opt percheziții au avut loc la sediul Primăriei Gogoșu și la domiciliile suspecților.

Angajata de la compania de telefonie ar fi încheiat mai multe contracte cu Primăria Gogoșu, iar în schimbul acestora a dat mai multe telefoane mobile de ultimă generație care, de fapt, nu au fost livrate efectiv, ci vândute pe piață. Prejudiciul este de aproape 500.000 de lei, în acest caz.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













