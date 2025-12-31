S-a câștigat la Loto de Anul Nou. De unde sunt norocoșii care încheie anul mai bogați

Mai multe persoane din România au avut noroc la Tragerile Speciale de Anul Nou, a anunțat miercuri seară, Loteria Română.

La tragerea suplimentară Loto 5/40 din data de 31.12.2025 s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 425.844 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Urziceni, jud. Ialomița.

La tragerea Noroc din data de 31.12.2025, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 124.842,48 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Gherla, jud. Cluj.

La tragerea principală Loto 6/49 din data de 31.12.2025, la categoria a II-a, s-au înregistrat 14 câștiguri a câte 53.853,98 lei fiecare.

În total, Loteria Română a acordat 109.708 de câștiguri în valoare totală de peste 9,39 milioane de lei la Tragerile Speciale Loto de Anul Nou de miercuri, 31 decembrie.

Următoarele trageri vor avea loc duminică, 4 ianuarie.

Cele mai mari premii au rămas în joc. La Loto 6/49, categoria I, se înregistrează un report de peste 13,14 milioane de lei (peste 2,57 milioane de euro), în timp ce la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,19 milioane de lei (peste 1,01 milioane de euro).

