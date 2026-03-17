În ciuda avertismentelor sale - că o să-i țină minte pe cei care refuză să contribuie la reluarea navigației pe această rută crucială - nicio țară nu s-a angajat deocamdată să trimită nave militare de patrulare ori escortare.

NATO este o organizație defensivă, spun liderii Alianței Nord-Atlantice, iar temerea europenilor este că, după ce va declara victoria în Iran, Trump o să-i lase pe ei să securizeze strâmtoarea, pe termen nedefinit.

Bază americană din Irak, atacată

Bazele americane din Irak au fost în alertă azi-noapte, din cauza unui atac coordonat cu drone și rachete, lansate de Iran și de milițiile șiite irakiene. Vizate au fost Zona Verde din Bagdad, locul unde e ambasada americană, dar și un hotel de lux lovit în plin de o dronă care a provocat un incendiu. Și deasupra Israelului au fost interceptate mai multe rachete iraniene.

În ciuda atacurilor, președintele american Donald Trump a reluat ideea potrivit căreia Iranul e deja în genunchi, gata să capituleze.

Liderul de la Casa Albă s-a declarat nemulțumit de faptul că statele NATO nu s-au înghesuit să răspundă afirmativ la solicitarea lui de a da o mână de ajutor în Orientul Mijlociu.

Donald Trump, președintele SUA: Am fost un critic vehement al ideii de a proteja toate aceste țări, pentru că știu că noi le vom proteja, iar dacă vreodată ar fi nevoie, dacă noi am avea nevoie de ajutor, ele nu vor fi acolo pentru noi. Știu asta de foarte mult timp.

Ce spun liderii europeni

Dar europenii spun că NATO nu se poate implica în aventura americană din Orientul Mijlociu.

Friedrich Merz: NATO este o alianță de apărare, nu o alianță de intervenție. De aceea sper că ne vom trata unii pe alții cu respectul necesar în cadrul alianței.

Rob Jetten, premierul Olandei: Olanda va analiza cu deschidere orice propunere, dar în acest moment nu există încă o sugestie concretă pe masă.

Kaja Kallas, șefa diplomației europene: UE are deja operațiuni navale în desfășurare. Avem Aspides, care joacă un rol-cheie în protejarea libertății de navigație. Deocamdată nu a existat dorința de a schimba mandatul Operațiunii Aspides, cel puțin pentru moment.

Trump spune însă că sunt destui cei care vor să ajute SUA să deschidă strâmtoarea Ormuz.

Președintele francez Emmanuel Macron este printre cei care s-ar putea implica, fără entuziasm.

Donald Trump, președintele SUA: Am vorbit cu el. Pe o scară de la 0 la 10, aș spune că a fost un 8. Nu e perfect. Dar e vorba despre Franța. Nu ne așteptăm la perfecțiune.

Până la urmă, spune Trump, americanii se descurcă și singuri.

Donald Trump, președintele SUA: Nu avem nevoie de nimeni. Suntem cea mai puternică națiune din lume. Avem de departe cea mai puternică armată din lume. Nu avem nevoie de ei. Vreau doar să văd cum reacționează.

Cu toate astea, președintele american a dat de înțeles că e frustrat de reacțiile aliaților.

Donald Trump, președintele SUA: Sunt câteva țări în care avem 45.000 de soldați, soldați grozavi, care îi protejează de orice pericol. Și am făcut o treabă excelentă. Și ceea ce vrem să știm este: aveți nave pentru deminare? „Ei bine, aș prefera să nu ne implicăm, domnule”. Le-am zis că de 40 de ani îi protejăm și nu vor să se implice într-un lucru minor.

În ceea ce privește strâmtoarea Ormuz, Iranul a permis deja unor nave să treacă spre oceanul Indian. Petrolierele, două grecești, unul indian și încă unul sub steag pakistanez - au primit undă verde chiar de la Teheran să treacă prin strâmtoare.

Donald Trump primește zilnic opțiuni pentru a pune capăt războiului cu Iranul, însă până acum nu a ales niciuna dintre ele, relatează NBC News. În același timp, evaluările serviciilor de informații americane arată că, în ciuda bombardamentelor care nu contenesc de mai bine de 2 săptămâni, regimul de la Teheran are toate șansele să rămână la putere - slăbit, dar mai radical.