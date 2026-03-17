Casa Albă a precizat ulterior că va fi vorba mai degrabă de o discuție informală cu câțiva jurnaliști prezenți la o reuniune dedicată Trump Kennedy Center, sala de spectacole emblematică a capitalei americane.

Miliardarul în vârstă de 79 de ani s-a lansat mai întâi într-o lungă improvizație, dedicată la început ofensivei împotriva Iranului și situației din strâmtoarea Ormuz, apoi unor subiecte fără legătură cu ofensiva israelo-americană.

Vopseaua aurie

El a insistat îndelung asupra viitoarei renovări a Kennedy Center, rebotezat Trump-Kennedy Center în onoarea sa. „Ceea ce fac cel mai bine în viață este să construiesc”, a spus Donald Trump, care a preluat această instituție culturală.

Apoi a lăudat „frumoasele perdele aurii” aflate în spatele său, înainte de a menționa un alt șantier pe care l-a lansat: construirea unei săli de bal la Casa Albă. „Tot acest etaj va fi o sală de cocktail”, a descris el. „Suntem sub buget, cu excepția marmurei, care va fi de o calitate superioară. Folosim onix și pietre care sunt incredibile”, a detaliat șeful Casei Albe.

Apoi, fostul dezvoltator imobiliar a revenit la Kennedy Center, unde va instala, de asemenea, „marmură foarte frumoasă” și ale cărui lucrări de zugrăvire le-a descris în detaliu. „Era vopsit cu un auriu ieftin și l-am vopsit în alb, un strat foarte gros de alb foarte puternic”, a declarat fostul dezvoltator imobiliar. „Nimeni nu a reușit vreodată să realizeze o vopsea aurie care să arate real”, a precizat fostul prezentator de reality-show, al cărui gust pentru metalul auriu este binecunoscut.

„Nu era ceva public”

Puțin mai târziu, în intervenția sa, Donald Trump a ajuns la majoritatea fragilă a republicanilor din Camera Reprezentanților. „Moartea e foarte rea când ai o majoritate de două sau trei locuri”, a spus el, înainte de a vorbi, spre surprinderea generală, despre un congresmen conservator din Florida, care este „foarte bolnav”.

„Era condamnat, până în iunie”, a spus președintele, referindu-se la acest congresmen, Neal Dunn. „Nu era ceva public”, a remarcat președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, așezat la dreapta șefului statului și vizibil jenat.

Donald Trump a sugerat apoi că alesul a fost salvat datorită ajutorului pe care i l-a acordat pentru a găsi cea mai bună îngrijire medicală posibilă, spunând: „Am făcut-o mai întâi pentru el, apoi pentru a-i păstra locul”, lăsând să se înțeleagă că al doilea motiv a contat aproape la fel de mult ca primul.

(Lângă Trump, la stânga sa, era șefa sa de cabinet, Susie Wiles, despre care Trump dezvăluise ceva mai devreme, pe Truth Social, că are cancer la sân. A făcut-o din nou în fața presei, adresându-i încurajări. - n.r.)

„S-au obișnuit să fie bombardați”

Când a deschis sesiunea de întrebări și răspunsuri cu presa, după vreo treizeci de minute de improvizație, Donald Trump a fost întrebat despre războiul din Orientul Mijlociu, iar răspunsurile sale au dat naștere la alte digresiuni.

Întrebat despre Liban, el a povestit, de exemplu, că a vorbit cu o persoană „foarte importantă” și „bogată”, ai cărei părinți locuiesc în această țară. „S-au obișnuit să fie bombardați”, a declarat președintele american, adăugând: „Îmi imaginez că se obișnuiesc. Nu știu, sunt oameni care trăiesc în Ucraina, ai putea crede că nu ar vrea să trăiască în Ucraina, dar trăiesc în Ucraina. Nu cred că eu aș face asta”.

Trump susține că a prezis atentatele din septembrie 2001

Donald Trump a susținut, de asemenea, că el a prezis că Iranul va folosi strâmtoarea Ormuz ca pe o „armă”, înainte de a adăuga: „Am prevăzut că Osama bin Laden va distruge World Trade Center” într-o carte publicată cu un an înainte de atentatele din 11 septembrie 2001 din Statele Unite.

Nu este prima dată când președintele american face această afirmație, despre care mai multe instituții de presă americane au demonstrat că este falsă. Cartea conține o mențiune despre fondatorul Al-Qaida, fără a-l asocia însă cu o amenințare specifică împotriva Statelor Unite.