Întrebat, luni, despre Cuba, președintele Donald Trump a declarat că el crede că, în scurt timp, „va avea onoarea” de a prelua insula comunistă, „într-un fel sau altul”.

Operatorul rețelei, UNE, a declarat pe rețelele sociale că investighează cauzele penei de curent, cea mai recentă dintr-o serie de întreruperi pe scară largă, care durează ore sau chiar zile și care, în acest weekend, au declanșat un protest violent, rar întâlnit în această țară condusă de comuniști.

Oficialii au exclus o defecțiune majoră a rețelei electrice, dar nu au identificat încă cauza principală a colapsului rețelei, sugerând o problemă la nivelul transportului.

Oficialii au declarat că au început să restabilească alimentarea cu energie electrică pentru mici grupuri de circuite sau microsisteme, în toată țara, un prim pas timpuriu, dar necesar, pentru repunerea în funcțiune a întregii rețele.

Statele Unite au intensificat presiunea în acest an asupra vechiului adversar, Cuba, de când l-au capturat în ianuarie pe președintele venezuelean Nicolas Maduro – cel mai important partener străin al Cubei.

Președintele american Donald Trump a întrerupt livrările de petrol venezuelean către Cuba și a amenințat că va impune tarife oricărei țări ce vinde petrol Cubei, punând în pericol rețeaua electrică deja învechită a insulei din Caraibe.

Cuba a declarat vineri că a inițiat discuții cu Statele Unite, în speranța de a dezamorsa criza. Trump a afirmat, în ultimele săptămâni, că Havana se află în pragul colapsului și este dornică să încheie un acord cu Statele Unite.

„Onoarea de a prelua Cuba”

Donald Trump a declarat luni reporterilor de la Casa Albă că el crede că va avea „onoarea” de a prelua Cuba. „Adică, fie că o eliberez, fie că o preiau, cred că pot face ce vreau cu ea. În momentul de față, sunt o națiune foarte slăbită”, a spus el în timpul unei discuții cu presa în Biroul Oval.

„Cred că Cuba, nu știu, are farmecul ei, turismul și toate celelalte, e o insulă frumoasă, cu o climă minunată. Nu se află într-o zonă afectată de uragane, ceea ce e bine pentru o schimbare. Nu o să ne ceară bani pentru uragane în fiecare săptămână”, a spus ironic Donald Trump. „Dar cred că Cuba își vede sfârșitul. Toată viața mea am auzit despre Statele Unite și Cuba. Când o vor face Statele Unite? Cred că voi avea onoarea să preiau Cuba. Ar fi bine. E o mare onoare să preiau Cuba, într-un fel sau altul. Da. Să preiau Cuba. Adică, fie că o eliberez, fie că o preiau, cred că aș putea face orice aș vrea cu ea. Vrei să știi adevărul? E o națiune foarte slăbită, nu-i așa?”, a spus Trump.

Cubanezii s-au obișnuit cu întreruperile de curent, fie că sunt legate de deficitul de aprovizionare cu petrol, fie de defecțiuni sistemice ale rețelei, care pot fi, de asemenea, rezultatul unei producții reduse de energie electrică.

„Nu, știrea nu m-a surprins”, a spus Dayana Machin, o locuitoare din Havana, în vârstă de 26 de ani, adăugând că toți cubanezii se străduiesc acum să găsească alternative la energia electrică furnizată de rețea. „Ne obișnuim să trăim așa”, spune ea.

Cuba a primit doar două nave mici care transportau importuri de petrol în acest an, potrivit datelor de urmărire a navelor LSEG, consultate de Reuters luni.

Primul petrolier a descărcat combustibil în ianuarie, în portul Havana, venind din Mexic, care a fost un furnizor regulat al insulei până atunci. A doua navă, din Jamaica, a descărcat gaz petrolier lichefiat – cunoscut sub numele de gaz de gătit – în februarie.

Venezuela, cândva principalul furnizor de petrol al Cubei, nu a trimis combustibil insulei în acest an.