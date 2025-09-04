Primăria Capitalei va aplica măsuri de combatere și reducere a nivelului de zgomot. Și în timpul nopții valorile sunt mari

Pentru că aproape 2 milioane de bucureșteni sunt expuși zilnic la zgomot peste limitele admise, primăria caută soluții.

Printr-un proiect care a trecut de votul Consiliului General, vor fi montate stații de monitorizare a zgomotului, în zonele rezidențiale va fi scăzută limita maximă de viteză și va fi folosit un asfalt special care reduce zgomotul.

Primele vizate sunt zonele marilor parcuri. Potrivit unui document al Primăriei Generale, niciun parc din București nu poate fi declarat complet „zonă liniștită”, adică să aibă un nivel maxim de 55 de decibeli.

Totuși, autoritățile plănuiesc să creeze sectoare speciale de liniște în Delta Văcărești și în parcurile Tineretului și Carol.

Valentina Neagu, corespondent PRO TV: ”Delta Văcărești este o oază rară de liniște în Capitală. Aici nu se aud claxoane, ci mai degrabă păsări. Iar nivelul de decibeli rar trece de 40. Dacă mergem câțiva kilometri mai departe, imaginea se schimbă radical. Într-o intersecție aglomerată, zgomotul mașinilor, claxoanelor, dar și tramvaiele fac ca nivelul de decibeli să se dubleze.”

Și în timpul nopții, valorile zgomotului sunt mari. Peste 250.000 de oameni sunt afectați din această cauză. Cei de pe marile bulevarde abia pot sta cu geamul deschis.

Localnic: „E o simfonie de zgomote, de la tramvaiul de aici care are șina deplasată, până la claxoane și până la noi oamenii care țipăm prea tare.”

Primăria va monta 30 de stații de monitorizare, unele si cu camere video. Primele zone pilot vor fi în jurul parcurilor Cișmigiu, Herăstrău și Tineretului, unde viteza va fi limitată și va fi montat un asfalt special care reduce zgomotul.

Localnic: ”Foarte zgomotos. Nu cred că a vorba numai de numărul de mașini, de parcări sau de structura orașului. Cred că este vorba și de obiceiurile oamenilor, claxoanele sunt niște gesturi care pot fi evitate”

Până la sfârșitul anului 2026, primăriile de sector vor raporta câte locuințe au izolație fonică, societatea de transport va oferi informații despre tramvaie, iar Administrația Străzilor - despre traficul rutier.

Datele vor face parte din strategia menită să reducă nivelul de zgomot din Capitală.

