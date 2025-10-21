O profesoară trebuie să-i plătească 3.600 de lei unui elev, după ce l-ar fi lovit cu pumnul. Decizia nu este definitivă

21-10-2025 | 17:28
O profesoară de biologie din judeţul Iaşi a fost obligată de instanță să plătească 3.600 de lei unui elev, pentru că l-ar fi agresat pe copil în timpul orei. Decizia nu este definitivă.

autor
Elena Bejinaru

Întâmplarea pentru care dascălul trebuie să scoată banii din buzunar s-a petrecut acum 3 ani, dar judecătorii au dat abia acum verdictul.

La ora de biologie, la clasa a 7-a, supărată că în sală elevii fac mult zgomot, profesoara și-a pierdut cumpătul.

Potrivit anchetatorilor, ea s-ar fi repezit asupra copilului și l-ar fi lovit cu pumnul, apoi l-ar fi strâns de obraz. Când băiatul a ajuns acasă, părinții au văzut urmele de violență și au depus plângere.

Acum, profesoara a fost găsită vinovată pentru purtare abuzivă. Între timp, fostul dascăl s-a pensionat. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

