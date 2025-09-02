Prețurile mari la energie și importurile închid combinatul din Hunedoara. Angajații rămân în șomaj tehnic

02-09-2025
Combinatul ArcelorMittal Hunedoara își va suspenda producţia din data de 5 septembrie, pe fondul preţurilor ridicate ale energiei electrice şi anticipează prelungirea măsurilor actuale de şomaj tehnic şi după 30 septembrie pe o perioadă nedeterminată.

„ArcelorMittal confirmă intenţia de a suspenda producţia la fabrica sa din Hunedoara, România, pe o perioadă nedeterminată, începând cu 5 septembrie. Această decizie, deşi dificilă, reflectă evaluarea continuă a companiei cu privire la deteriorarea pieţei, care continuă să fie modelată de costuri persistent ridicate ale energiei electrice, sprijin guvernamental limitat şi intensificarea presiunii concurenţiale din partea importurilor. Aceşti factori au avut un impact semnificativ asupra capacităţii fabricii de a rămâne competitivă pe pieţele interne, europene şi internaţionale”, se arată în document.

Reprezentanţii companiei precizează că registrul de comenzi a înregistrat o scădere accentuată, cu volume mai mici cu aproape 60% faţă de 2024, ceea ce întăreşte şi mai mult necesitatea acestei "pauze prelungite".

„Având în vedere aceste condiţii, compania anticipează, de asemenea, prelungirea măsurilor actuale de şomaj tehnic şi după 30 septembrie, pe o perioadă nedeterminată. Această măsură este luată în considerare ca parte a unui efort amplu de a gestiona situaţia în evoluţie în mod responsabil şi de a atenua impactul financiar asupra angajaţilor. ArcelorMittal îşi menţine angajamentul de a monitoriza”, se mai menţionează în raport. 

