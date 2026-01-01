Trei bărbați din Constanța au deschis șampania în valurile mării, la 0 grade Celsius, de Anul Nou

Anul Nou a început cu o baie în mare, în Constanța. Trei bărbați au vrut să sărbătorească diferit intrarea în 2026 și au deschis șampania în valuri.

Pentru mulți dintre turiștii care erau pe faleza Cazinoului, gestul a părut extrem, dar cei trei nu au părut deloc incomodați de temperatura apei.

Afară erau aproximativ 0 grade Celsius, iar marea nu a depășit 6 grade, totuși bărbații au deschis șampania liniștiți.

Cei trei sunt obișnuiți cu scăldatul în apă înghețată, la fel au sărbătorit și anul trecut.

