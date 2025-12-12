Bărbat din Constanța, cercetat penal după ce a agresat un câine. Scenele au fost surprinse de camerele de supraveghere

12-12-2025 | 11:29
politia romana
Un bărbat de 33 de ani este cercetat de poliţiştii din Constanţa după ce a chinuit un câine, la Năvodari, incidentul fiind surprins de o cameră de supraveghere.

Vlad Dobrea

În imaginile făcute publice, se observă cum bărbatul ia câinele în braţe şi îl aruncă la pământ, apoi îl imobilează şi pare că îl strânge de gât.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au anunţat, vineri, că poliţiştii din Năvodari s-au sesizat şi fac cercetări după ce în spaţiul public au apărut imagini în care un bărbat agresează un câine.

”Astfel, în urma verificărilor efectuate, a fost identificat un bărbat de 33 de ani, bănuit că ar fi supus un exemplar canin la acte de violenţă, prin lovirea acestuia în mod repetat. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de provocarea de suferinţe fizice şi psihice prin orice mijloace, conform Legii 205/2004 privind protecţia animalelor”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.

În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere de la un bloc din Năvodari se observă cum bărbatul ia câinele în braţe şi îl aruncă la pământ, apoi îl imobilează şi pare că îl strânge de gât.

