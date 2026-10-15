La tragerea Noroc, premiul de categoria I, în valoare de 1.342.229,28 de lei, a fost câștigat cu un bilet jucat la o agenție loto din Balotești, județul Ilfov.

Și la Noroc Plus a fost câștigat premiul de categoria I. Acesta a fost în valoare de 192.720,96 de lei, iar biletul norocos a fost jucat la o agenție din Timișoara.

La Loto 6/49, categoria a II-a, s-au înregistrat cinci câștiguri, fiecare în valoare de 55.558,16 lei. Trei dintre biletele norocoase au fost jucate la agenții din Comănești, județul Bacău, Azuga, județul Prahova, și Turnu Măgurele. Celelalte două au fost cumpărate online, prin intermediul platformei bilete.loto.ro