Premieră în România: Curtea de Apel Constanța anulează taxa de 200 lei pentru oamenii care au mașină, nu și loc de parcare

Curtea de Apel Constanța a decis că taxa de 200 de lei, introdusă de Primăria Constanța pentru persoanele fizice care au mașină, dar nu au loc de parcare plătit, este ilegală.

La începutul anului, printr-o Hotărâre a Consiliului Local Constanța, a fost introdusă o taxă de 200 de lei, care se aplică proprietarilor de mașini.

De la plată au fost exceptați cei care au un loc de parcare de reședință și cei care au cumpărat un abonament de 199 de lei, care le permite să lase mașina în spațiile amenajate de primărie.

Joi, această taxă, considerată discriminatorie, a fost anulată definitiv după ce cinci avocați au pledat în numele cetățenilor, în ultimele luni.

Emil Tatu, avocat: "Premiera pe care a realizat-o Curtea de Apel Constanța a fost să rețină că o astfel de taxă este nelegală și abuzivă. Dezvoltarea orașului nu ar trebui făcută cu suprataxarea abuzivă a unei categorii de persoane din orașul Constanța”.



Mirela Doicescu, avocată: "Principalele motive de nelagalitate în opinia noastră sunt că introducerea unei taxe de 200 lei suplimentară unui impozit, o taxă numită de ocupare a domeniuluui public și privat cu ce? Cu mașinile pentru care plătim impozit și taxa pe care o plătești atunci când oprești pe drumurile publice. Ține de esența folosinței drumurilor publice. Cum să încasezi o taxă pentru că mergi cu o mașină pe drumul public?"

Zeci de mii de constănțeni au plătit deja taxa pe care vor încerca acum să o recupereze.



Bărbat: "Când am plătit impozitul la casă, am plătit și taxa de 200 lei. Numai să-ți ia bani pe impozite, pe taxe, s-au majorat taxele la gunoi, s-au majorat taxele la impozitul ăsta cu 200 lei da investiții nu se văd aici".



Felicia Ovanesian, consilier local: "Taxa a generat destul stres constănțenilor. Sunt mulți care chiar nu și-o permiteau, mai ales în condițiile actuale. Cu siguranță trebuie să facă o cerere care în principal să solicite restituirea taxei sau să ceară compensarea cu taxele pe care le vor datora, inevitabil în anul 2026".

Decizia Curții de Apel este definitivă. Însă constănțenii continuă să primească somații.

O situație similară este cea din sectorul 4 al Capitalei. Primăria a introdus din acest an o taxă de 540 de lei pentru cei care nu au loc de parcare.

