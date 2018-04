Pomi la ghiveci, o nouă găselniță a horticultorilor. Meri și peri înfloriți în balcoanele din orașe

Horticultorii din Alba au descoperit cheia succesului ca să scoată profit de pe urma culturilor. Trimit în toată ţara mii de butaşi de pomi fructiferi, migdali, trandafiri şi mai nou pomi la ghiveci.

Zona, renumită pentru solul prielnic, are o tradiţie veche de zeci de ani.

Ciumbrudul şi-a câştigat acest renume pe bună dreptate. Aici majoritatea sătenilor se ocupă cu pomicultura. Domnul Bakk cultivă pomi de aproape 20 de ani, iar marfa certificată ajunge în toată ţara. Mai nou a venit pe piaţă şi cu pomi la ghiveci care au trei ani şi sunt încărcaţi de flori, aşa că peste câteva luni vor avea fructe.

"Se pot ţine şi în balcon ar fi alternative la cei care locuiesc la oraş. Pot şi acolo să se bucure de roade, avem meri columnari vaietatea cu miezul roşu, avem meri mai multe feluri şi avem peri columnari", spune bărbatul.

Domnul Andrei duce tradiţia familiei mai departe. A învăţat tainele de la părinţi şi bunici şi acum 20 ani a pus bazele unei afaceri de succes.

"În jur de 70% din materialul săditor din România pleacă din Ciumbrud în toate hipermarketurile şi pieţele suntem prezenţi. Aici a fost tradiţie încă din strămoşii noştri au început să producă viţa de vie, trandafiri, pomi fructiferi", susține Andrei Molnar, pomicultor.

Faţă de anii trecuţi, printre preferinţele cumpărătorilor se găsesc din ce în ce mai mult migdalii. "Am observat că lumea are preferinţe la pomi mai aparte şi am început să producem migdali".

Şi domnul Csiki se poate lăuda cu o cultură de pomi fructiferi din zeci de soiuri.

"Avem în jur de vreo 3 hectare 4 câmpul 1 şi 2 trandafiri şi pomi fructiferi", spune Iuliu Csiki, producător.

Iar clienţii sunt mulţumiţi.

Pentru ca pomii să ajungă la maturitate este nevoie de doi ani de zile şi de multă muncă. Apoi, sunt ambalaţi în depozitele din Ciumbrud şi distribuiţi clienţilor cu 10 lei.

