Poliţiştii au făcut opt percheziţii după încăierarea de la Satul de Vacanţă din Constanţa. Trei bărbaţi au fost reţinuţi

Poliţiştii au făcut opt percheziţii după ce în vara acestui an mai multe persoane s-au luat la bătaie în zona Satului de Vacanţă din Constanţa, iar în urma acestei acţiuni trei bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore.

De asemenea, alte două persoane anchetate în acest caz sunt arestate preventiv într-o altă cauză.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat, vineri, că poliţiştii din cadrul Serviciului Municipal de Investigaţii Criminale au făcut opt percheziţii, dintre care şapte în judeţul Constanţa şi una în judeţul Dâmboviţa.

”Din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit faptul că, la data de 24 august, în jurul orei 2.30, în timp ce s-ar fi aflat în interiorul, exteriorul şi în proximitatea unui local din zona satului de vacanţă, mai multe persoane ar fi tulburat ordinea şi liniştea publică şi s-ar fi agresat fizic, având asupra lor obiecte care puteau pune în pericol viaţa, sănătatea sau integritatea corporală a persoanelor”, au afirmat poliţiştii.

Astfel, în urma acestei acţiuni, un bărbat de 32 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru comiterea infracţiunilor de tulburarea ordinii şi liniştii publice, încăierare şi uz de armă fără drept. De asemenea, alţi doi bărbaţi, de 21 şi 28 de ani, au fost reţinuţi pentru 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Cei trei au fost duşi în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă, urmând să fie prezentat procurorului pentru luarea unor măsuri preventive.

Totodată, în acest dosar sunt cercetaţi şi alţi doi bărbaţi, care sunt arestaţi preventiv într-o altă cauză.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













