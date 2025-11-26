Percheziții în Pitești la falsificatori de documente. Șapte români și moldoveni sunt suspectați că falsificau acte și permise

26-11-2025 | 10:50
Poliţiştii şi procurorii fac, miercuri dimineaţă, percheziţii în Piteşti, în cazul unor presupuşi falsificatori de documente.

Mihaela Ivăncică

Potrivit anchetatorilor, şapte cetăţeni români şi moldoveni sunt suspectaţi că falsificau, contra unor sume importante de bani, acte de identitate şi permise de conducere care atestau în mod nereal că sunt emise de autorităţi din Republica Moldova. În paralel, au loc percheziţii şi în această ţară, operaţiunile desfăşurându-se sub egida Eurojust.

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism informează că procurorii Serviciului Teritorial Piteşti al instituţiei şi poliţişti ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti au pus în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară şi mai multe mandate de aducere, într-o cauză privind constituirea unui grup infracţional organizat, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals, acces ilegal la un sistem informatic şi fals privind identitatea.

Probele au relevat că şapte suspecţi, cetăţeni români şi moldoveni, au constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul obţinerii unor sume importante de bani din falsificarea de documente, în special acte de identitate şi permise de conducere, în care s-a atestat în mod nereal că sunt emise de autorităţi din Republica Moldova.

La finele anului 2024, în scopul strângerii de probe, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a încheiat cu autorităţile judiciare din Republica Moldova, sub egida EUROJUST, un acord privind constituirea unei echipe comune de anchetă.

Astfel, tot astăzi, au fost puse în aplicare, pe teritoriul Republicii Moldova, trei mandate de percheziţie domiciliară.

Audierile se desfăşoară la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Piteşti.

Acţiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor din inspectoratele judeţene de jandarmi Argeş şi Dolj.

Etichete: diicot, perchezitii, pitesti, permise de conducere, acte de identitate,

Dată publicare: 26-11-2025 10:50

