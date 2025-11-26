Cum s-au externalizat banii asiguraților din Euroins. Procurorii au căutat dovezi la perchezițiile de miercuri

Stiri actuale
26-11-2025 | 17:58
×
Codul embed a fost copiat

Percheziții în ancheta demarată după falimentul societății de asigurări Euroins. 

autor
Ovidiu Oanță

Procurorii îi vizează pe zece dintre foștii șefi ai companiei, suspectați, între altele, de spălare de bani, delapidare și gestiune frauduloasă cu consecințe deosebit de grave.
Prejudiciul adus Euroins este uriaș.

Corespondent PROTV: „Judecătorii au autorizat 12 percheziții demarate miercuri dimineață de procurorii Parchetului General în această investigație de proporții ce vizează compania falimentară de asigurări Euroins, o companie despre care anchetatorii, iată, încearcă de ceva vreme să strângă suficiente dovezi, inclusiv de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, care a retras încă din martie 2023 autorizația de funcționare.

De altfel, în comunicatul de presă dat publicității încă de dimineață, procurorii anunță și care sunt suspiciunile ce planează asupra celor 10 foști șefi ai Euroins, care astăzi s-au trezit cu percheziții acasă și urmează să fie chemați pentru a da explicații și, mai ales, socoteală, în legătură cu ceea ce anchetatorii denumesc mecanisme frauduloase prin care sume uriașe de bani încasate de compania de asigurări de la clienți ar fi fost externalizate în mod ilegal. De altfel, se vorbește inclusiv despre adevărate abuzuri împotriva clienților, care ar fi fost ademeniți să încheie polițe de asigurare, în special polițe RCA la prețuri foarte mici, cu mult sub nivelul pieței, pentru ca apoi, compania, spun procurorii Parchetului General, să nu intenționeze să acopere despăgubirile.

Nu în ultimul rând, aceeași procurori de la Parchetul General spun că sume uriașe de bani ar fi fost externalizate către companii din preajma Euroins România, sub diferite pretexte, dar considerate nelegale, fie împrumuturi care nu au mai fost recuperate niciodată, fie în spatele unor așa-zise contracte de reasigurare. Așadar, o investigație de proporții, la care cele două firme care sunt înrudite cu Euroins, vorbim despre grupurile de firme din Bulgaria care păstoreau această companie de asigurări. Aceste companii au reacționat clar printr-un comunicat de presă, calificând această procedură judiciară declanșată de Ministerul Public de la București drept un act rușinos și lipsit de orice logică juridică, afirmând, în același timp că, iată, aceste percheziții, această investigație ar veni, de fapt, pe fondul celor două procese intentate de Euroins la Tribunalul de Arbitraj Internațional, după retragerea autorizației de funcționare de către ASF, procese prin care se solicită din partea statului român despăgubiri de peste 1.000.000.000 euro.

Citește și
Euroins
Euroins pierde definitiv în instanță. Curtea de Apel București a respins apelul deschiderii procedurii de faliment

Sursa: Pro TV

Etichete: ancheta, rca, perchezitii, euroins,

Dată publicare: 26-11-2025 17:44

Articol recomandat de sport.ro
EXCLUSIV ”Există o dorință de răzbunare!” Kosovarii îi avertizează pe tricolori! Cum văd o posibilă finală Kosovo – România la barajul pentru Mondial
EXCLUSIV ”Există o dorință de răzbunare!” Kosovarii îi avertizează pe tricolori! Cum văd o posibilă finală Kosovo – România la barajul pentru Mondial
Citește și...
Încă un scandal pe piața RCA. După falimentul Euroins, acum bulgarii de la Dallbogg au fost suspendați
Stiri actuale
Încă un scandal pe piața RCA. După falimentul Euroins, acum bulgarii de la Dallbogg au fost suspendați

Atenție la ce firmă apelați pentru asigurarea RCA. La numai doi ani de la falimentul „Euroins”, a mai fost suspendată o companie de asigurări auto, cu probleme, tot din Bulgaria.

Euroins pierde definitiv în instanță. Curtea de Apel București a respins apelul deschiderii procedurii de faliment
Stiri actuale
Euroins pierde definitiv în instanță. Curtea de Apel București a respins apelul deschiderii procedurii de faliment

Curtea de Apel Bucureşti a respins marţi apelul formulat de Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A. împotriva Hotărârii prin care s-a dispus deschiderea procedurii falimentului acestei societăţii iar decizia este definitivă, a anunţat (ASF).

Polițele de asigurare Euroins încetează pe 5 februarie. Ce se întâmplă după această dată
Stiri Sociale
Polițele de asigurare Euroins încetează pe 5 februarie. Ce se întâmplă după această dată

Contractele de asigurare de garanţii-Clasa XV încheiate cu societatea Euroins Asigurare Reasigurare SA încetează de drept pe 5 februarie 2024, anunţă Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA). Până la această dată, vor mai fi valabile 3.145 de poliţe.

Schimbări majore pentru polițele RCA: Tarifele ar putea crește și cu 20% de anul viitor
Stiri actuale
Schimbări majore pentru polițele RCA: Tarifele ar putea crește și cu 20% de anul viitor

Mii de români care nu și-au reînnoit polițele RCA emise de Euroins care expiră joi ar trebui să tragă pe dreapta.  

Șoferii care au asigurări RCA EUROINS trebuie să încheie polițe noi. 7 decembrie, ultima zi în care mai sunt valabile
iBani
Șoferii care au asigurări RCA EUROINS trebuie să încheie polițe noi. 7 decembrie, ultima zi în care mai sunt valabile

În această săptămână, șoferii care au asigurări RCA EUROINS, trebuie să încheie polițe noi. Pe 7 decembrie este ultima zi în care acestea mai sunt valabile.

Recomandări
SRI înființează o unitate specială dedicată luptei anticorupție. Nicuşor Dan: Nu repetăm greșelile din trecut
Stiri actuale
SRI înființează o unitate specială dedicată luptei anticorupție. Nicuşor Dan: Nu repetăm greșelile din trecut

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat miercuri că va exista în Serviciul Român de Informaţii (SRI) o unitate care se va ocupa de cazurile de corupţie.

Cine a votat împotriva Strategiei Naționale de Apărare a Țării în Parlament: „Este ca un pom de Crăciun bine ambalat”
Stiri Politice
Cine a votat împotriva Strategiei Naționale de Apărare a Țării în Parlament: „Este ca un pom de Crăciun bine ambalat”

Parlamentul a adoptat, miercuri, Strategia Naţională de Apărare a Ţării cu 314 de voturi ”pentru”, 43 ”împotrivă” şi 3 abţineri. Reprezentanții POT au votat ”împotrivă”, iar SOS a ieșit din sală.

Bugetul UE pe 2026, aprobat în Parlamentul European. Infrastructura, clima și frontierele, printre priorități
Stiri externe
Bugetul UE pe 2026, aprobat în Parlamentul European. Infrastructura, clima și frontierele, printre priorități

Parlamentul European a votat un buget pe 2026 care prevede 192,8 miliarde de euro în plăți și 190,1 miliarde de euro în angajamente. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 26 Noiembrie 2025

48:49

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 Noiembrie 2025

01:45:42

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
25 Noiembrie 2025

01:29:26

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28