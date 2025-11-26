Cum s-au externalizat banii asiguraților din Euroins. Procurorii au căutat dovezi la perchezițiile de miercuri

Procurorii îi vizează pe zece dintre foștii șefi ai companiei, suspectați, între altele, de spălare de bani, delapidare și gestiune frauduloasă cu consecințe deosebit de grave.

Prejudiciul adus Euroins este uriaș.

Corespondent PROTV: „Judecătorii au autorizat 12 percheziții demarate miercuri dimineață de procurorii Parchetului General în această investigație de proporții ce vizează compania falimentară de asigurări Euroins, o companie despre care anchetatorii, iată, încearcă de ceva vreme să strângă suficiente dovezi, inclusiv de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, care a retras încă din martie 2023 autorizația de funcționare.

De altfel, în comunicatul de presă dat publicității încă de dimineață, procurorii anunță și care sunt suspiciunile ce planează asupra celor 10 foști șefi ai Euroins, care astăzi s-au trezit cu percheziții acasă și urmează să fie chemați pentru a da explicații și, mai ales, socoteală, în legătură cu ceea ce anchetatorii denumesc mecanisme frauduloase prin care sume uriașe de bani încasate de compania de asigurări de la clienți ar fi fost externalizate în mod ilegal. De altfel, se vorbește inclusiv despre adevărate abuzuri împotriva clienților, care ar fi fost ademeniți să încheie polițe de asigurare, în special polițe RCA la prețuri foarte mici, cu mult sub nivelul pieței, pentru ca apoi, compania, spun procurorii Parchetului General, să nu intenționeze să acopere despăgubirile.

Nu în ultimul rând, aceeași procurori de la Parchetul General spun că sume uriașe de bani ar fi fost externalizate către companii din preajma Euroins România, sub diferite pretexte, dar considerate nelegale, fie împrumuturi care nu au mai fost recuperate niciodată, fie în spatele unor așa-zise contracte de reasigurare. Așadar, o investigație de proporții, la care cele două firme care sunt înrudite cu Euroins, vorbim despre grupurile de firme din Bulgaria care păstoreau această companie de asigurări. Aceste companii au reacționat clar printr-un comunicat de presă, calificând această procedură judiciară declanșată de Ministerul Public de la București drept un act rușinos și lipsit de orice logică juridică, afirmând, în același timp că, iată, aceste percheziții, această investigație ar veni, de fapt, pe fondul celor două procese intentate de Euroins la Tribunalul de Arbitraj Internațional, după retragerea autorizației de funcționare de către ASF, procese prin care se solicită din partea statului român despăgubiri de peste 1.000.000.000 euro.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













