Polițist reținut după ce a urcat băut la volan și a provocat un accident mortal, în Maramureș. Un pasager e în stare critică

Stiri actuale
04-11-2025 | 17:36
×
A fost reținut polițistul din Maramureș implicat în accidentul în care un pasager a murit, iar altul se află în stare critică în spital. Anchetatorii au stabilit că agentul se afla la volan când s-a produs nenorocirea.

autor
Doina Plăcintă

Era în timpul liber și după o petrecere unde a consumat alcool s-a urcat în mașină împreună cu alți doi cunoscuți.

Accidentul s-a produs duminică noaptea, în localitatea Făurești. O mașină de teren s-a răsturnat într-un șanț, doborât un gard e beton și a rupt o țeavă de gaz, după care a luat foc. Impactul a fost atât de puternic încât un pasager a murit la scurt timp, iar un al doilea a ajuns la spital în stare critică.

Printre supraviețuitori a fost un polițist aflat în timpul liber, care ar fi fost băut. Acesta a scăpat doar cu câteva contuzii și a fost externat. Inițial nu s-a putut stabili cine a fost la volan, iar anchetatorii au încercat să stabilească cine a condus mașina în acea noapte.

Astăzi, polițiștii au transmis că agentul în vârstă de 47 de ani a fost reținut pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă si conducerea sub influența băuturilor alcoolice.

Sursa: Pro TV

Etichete: accident, maramures, mort, politist, retinere,

Dată publicare: 04-11-2025 17:36

