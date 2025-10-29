Gest eroic la Timișoara. Un polițist a salvat viața unui bărbat care încerca să se sinucidă. Ambii au ajuns la spital

29-10-2025 | 17:48
Un poliţist din Timişoara i-a salvat viaţa unui bărbat care încerca să se sinucidă. Agentul s-a rănit în timpul intervenției şi amândoi sunt acum internați în spital.

Roxana Tivadar

Iniţial, iubita bărbatului a fost cea care a chemat poliţia. Cei doi s-au certat pentru că femeia dorea să termine relaţia, însă bărbatul de 47 de ani nu accepta despărţirea.

Scandalul a escaladat, aşa că în jurul orei 4 dimineaţa, femeia a chemat poliţia în ajutor. Unul dintre agenţii care au venit în zonă îi lua declaraţii acesteia, în faţa blocului. Între timp, celălalt poliţist, a obervat pe fereastra bucătăriei de la parter că bărbatul încerca să se spânzure.

A spart imediat geamul şi a reuşit să îl oprească, însă, în toată agitaţia, un dulap a cazut peste ei.

La faţa locului au fost chemate două ambulanţe. Poliţistul de 29 de ani a fost operat imediat, pentru că avea un tendon aproape secţionat.
Iar bărbatul salvat de la sinucidere a fost dus la psihiatrie, pentru control de specialitate.

După scandal, poliţiştii au deschis un dosar penal pentru violenţă în familie.

Sursa: Pro TV

