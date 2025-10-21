Polițist de la trupele speciale, cercetat după ce și-ar fi bătut crunt iubita, din cauza geloziei. Cum se apără bărbatul

Este anchetă la Inspectoratul Județean de Poliție din Iași, după ce un agent de la trupele speciale a fost acuzat de fapte grave chiar de către iubita lui. Bărbatul de 36 de ani ar fi bătut-o crunt, din cauza geloziei.

Femeia a cerut acum ordin de protecție, iar polițistul nu mai are voie să se apropie de ea.

Victima și iubitul ei, luptător de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale în cadrul poliției, aveau o relație de un an și 4 luni și urmau să se căsătorească pe 15 noiembrie. Însă, la sfârșitul săptămânii trecute, între cei doi a avut loc un conflict și nu mult a durat până s-a ajuns la violență fizică.

Mărturia victimei

Victima: M-a lovit în nas cu capul, a început să-mi curgă sânge foarte tare îmi simțeam gustul sângelui în gură, atât de tare m-a lovit. Pe urmă mi-a dat cu pumnul, am căzut jos mi-am pierdut cunoștința, când m-am trezit atunci am început să-l implor, te rog frumos, lasă-mă să plec, și cum mă târăm înspre ușă spre ieșire a început să mă tragă de haine înapoi spre casă că nu voia să plec și a început să mă lovească în burtă. Telefonul a fost tot timpul la el, nu a vrut să mi-l dea, singurul mod prin care am putut să mă apăr era doar cu unghiile pentru că nu aveam nicio șansă, e luptător profesionist.

Victima susține că agentul era în stare de ebrietate și era nervos pe ea. Bărbatul era măcinat de gelozie.

Codrin Stupariu, avocatul femeii: Era foarte speriată de el și în tot acest timp cât ei au fost împreună acesta a controla non-stop. O hărțuia.

După agresiune, chiar agentul de poliție a sunat la 112. Acesta are altă variantă. El susține că acuzațiile femeii nu sunt adevărate.

Agentul de poliție: Eu am cerut ajutor pentru că nu mai puteam să o potolesc. Am semne pe față, sunt zgâriat, sunt lovit. Aberează, nimic din ceea ce spune nu este adevărat. Mi-a promis că-mi face rău, că mă va da afară din poliție.

Reporter: Este adevărat că ați lovit-o?

Agentul de poliție: Nu, eu doar am încercat să o potolesc, ea a devenit agresivă față de mine.

Codrin Stupariu, avocatul femeii: Noi am depus plângere penală pentru patru infracțiuni hărțuire, lipsire de libertate, violență în familie și amenințare.

Polițiștii i-au audiat pe cei doi parteneri și au luat primele măsuri.

Adina-Ioana Ciobanu, agent principal de poliție: În urma completării de formularului de evaluare a riscului a reieșit risc iminent aceasta dorind emiterea unui ordin de protecție provizoriu, iar la nivelul Inspectoratului de poliție și efectuează verificări, un control intern urmând a fi dispuse măsuri legale

Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru violență în familie și lipsire de libertate. Mâine are loc un nou termen la Judecătoria Iași, după ce victima a cerut un ordin de protecție pentru 12 luni.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













