Coliziune între două tramvaie în Iași. Rețeaua electrică ar fi cedat în momentul impactului

Două tramvaie s-au ciocnit luni dimineață în Iași, într-o zonă în pantă. Cele două vehicule de transport în comun circulau în același sens.

Din motive neclare cel din spate nu a mai putut opri la timp și a intrat în cel care oprise în stație.

În urma coliziunii, două femei au ajuns în la Spitalul Sfântul Spiridon cu răni la genunchi și la piept. Una dintre ele a rămas internată.

Poliţiştii au deschis un dosar penal de vătămare corporală din culpă.

Ancheta va stabili cauza exactă a accidentului.

O primă ipoteză a companiei de transport public, ar fi că în acele momente, rețeaua electrică ar fi căzut pe toate traseele.

