Două tramvaie s-au ciocnit în Iași, într-o zonă în pantă. Două femei au fost rănite

20-10-2025 | 13:36
Două tramvaie s-au ciocnit luni dimineață în Iași, iar două femei au ajuns la spital. Accidentul a avut loc într-o zonă în pantă. Cele două tramvaie circulau în același sens.  

Din motive neclare, cel din spate nu a mai putut opri la timp și s-a izbit în cel care oprise în stație. În urma coliziunii, două femei au ajuns în unitatea de primiri urgențe a Spitalului Sfântul Spiridon, cu răni la genunchi și la piept. Una dintre ele a rămas internată.

Polițiștii au deschis un dosar penal de vătămare corporală din culpă, iar ancheta este în desfășurare pentru a stabili cauza exactă a accidentului.

O primă ipoteză a companiei de transport în comun ar fi că rețeaua electrică ar fi căzut pe toate traseele.

