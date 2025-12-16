„Deputatul Mitralieră”, achitat de Curtea de Apel București după 19 amânări. Cum și-a căpătat Cătălin Rădulescu renumele

16-12-2025 | 20:53
Catalin Radulescu
Fostul deputat PSD Cătălin Rădulescu, cunoscut și ca ”deputatul mitralieră”, a fost achitat de Curtea de Apel București, după 19 amânări a unei decizii. Porecla lui vine după ce a amenințat că împușcă protestatarii anti-corupție cu o mitralieră.

Fostul deputat Cătălin Rădulescu, cunoscut ca "Mitralieră", a fost achitat marţi de Curtea de Apel Bucureşti, într-un dosar în care este acuzat de DNA că a primit titlul de "Luptător pentru Victoria Revoluţiei din decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant", deşi nu îndeplinea condiţiile prevăzute de lege.

Rădulescu a rămas cu porecla de ”deputatul mitralieră” după ce a amenințat că-i împușcă pe protestatarii anti-corupție din 2017 și 2018 cu o mitralieră AKM pe care a păstrat-o din timpul Revoluției.

Curtea de Apel Bucureşti, instanţa care este în centrul scandalului din justiţie, a dispus achitarea acestuia pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în declaraţii şi complicitate la abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite, pe motiv că fapta nu există. Decizia nu este însă definitivă.

În acelaşi dosar, a fost achitată şi Cristina Valentina Cechi, membră în Comisia pentru eliberarea noului certificat de Luptător cu Rol Determinant.

Dosarul a fost trimis în instanţă în decembrie 2021, iar în octombrie 2023 a fost schimbat judecătorul desemnat iniţial, astfel încât noul complet a fost nevoit să reia judecata de la zero, inclusiv reaudierea martorilor.

De menţionat că instanţa a amânat de 19 ori pronunţarea unei decizii în acest caz, pe parcursul unui an şi trei luni (septembrie 2024 - decembrie 2025).

Potrivit DNA, angajaţi ai Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist (SSPR), printre care şi Adrian Sanda (la data faptei secretar de stat), cu încălcarea prevederilor Legii nr. 341/2004, ar fi acordat, în cursul anului 2016, titlul de "Luptător pentru Victoria Revoluţiei din decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant" lui Cătălin Rădulescu, deşi acesta nu îndeplinea una dintre condiţiile prevăzute de lege, şi anume pe aceea de a fi desfăşurat activităţi revoluţionare într-o localitate în care, în urma acţiunilor şi confruntărilor cu forţele de represiune, au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute până în data de 22 decembrie 1989, ora 12:10 - ora la care a fugit dictatorul Nicolae Ceauşescu.

A încasat ilegal peste 140.000 de lei

Titlul se acordă în baza prevederilor Legii nr. 341/2004 ca recunoştinţă pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni, august 1977. Concret, membrii comisiei ar fi admis cererea formulată de fostul deputat Cătălin Rădulescu şi ar fi constatat îndeplinirea condiţiilor legale pentru acordarea titlului de Luptător cu Rol Determinant doar pe baza a două declaraţii (din 2015 şi 2016) în care acesta ar fi precizat aspecte neconforme cu realitatea cu privire la activitatea sa revoluţionară în oraşele Timişoara şi Bucureşti în perioada 16 - 21 decembrie 1989.

"Declaraţiile respective ar fi contrazise în mod evident de documentele existente la dosarul administrativ al acestuia, existent la SSPR, din care ar rezulta că suspectul a desfăşurat activitate revoluţionară doar în oraşul Piteşti, începând cu data de 22 decembrie 1989, după fuga dictatorului, nicidecum în oraşele Timişoara şi Bucureşti", spuneau procurorii.

Urmare a acestor demersuri, lui Cătălin Rădulescu i-a fost acordat, prin decret prezidenţial, titlul de "Luptător cu Rol Determinant", cu consecinţa obţinerii în mod necuvenit de către acesta a unei indemnizaţii de gratitudine în valoare de 2.020 lei/lunar începând cu data de 1 ianuarie 2015, în total 143.420 lei.

Sursa: Agerpres, StirilePROTV

