Piatra de temelie la clinica de psihiatrie pediatrică „Obregia” a fost pusă. Proiect din donații, prin Fundația „Metropolis”

Mai multe vorbim cu invitatul nostru, Codin Maticiuc, președintele fundației.

Codin Maticiuc: „Nu-s președintele. Sunt mascota acestei fundații. Eu trag toate. Nu sunt angajat al acestei fundații, nu am salariu acolo. Sunt un fel de mascotă al fundației, eu trag tare, care a avut această dorință și această idee până la urmă. A venit din faptul că Fundația Metropolis exista demult. Părinții mei au construit un orfelinat, un centru pentru tineri, un centru rezidențial.

Și se întâmpla totul în liniște, pentru că ei spuneau, binele se face în liniște, eu fac binele cu zgomot, ca să încerc să strâng mai mult bine în jurul meu. Și acum vreo șase ani de zile mergeam destul de des în spital, la Fundeni, cu suplimente pentru copiii de acolo, și am decis să renovez etajul șapte de la Fundeni, în memoria unei fetițe care s-a stins acolo și pe care am cunoscut-o. Se numea Lăcrămioara. Am denumit-o în online fata de la 702, de 702 am aici, toate aceste cuvinte, fata de la 702 și spitale publice din bani privați în memorie. Am vrut să renovez etajul șapte, și când am văzut cât de multă lume se alătură și am strâns bani mai mult decât era etajul șapte, și am zis băi, eu ce fac? Dau banii înapoi ca la Cumințenia pământului. Cum așteaptă oamenii încă banii.

Apoi zic ce fac cu banii ăia? Cum zic, am, am și a nu fac o direcție. Am făcut inițiativă, acest.. spitale publice din bani privți și a zis o să fac, să renovez, o să utilez spitale de stat.”

Codin Maticiuc a dat detalii despre alte proiecte umanitare pe care le-a derulat.

„Ce am făcut și ce am reușit? Suntem astăzi în 31 de orașe. Am renovat și utilat 49 de spitale și secții de spital, 7,7 milioane de euro investiți în sistemul sanitar din România și suntem la prima experiență, aventură de a construi unul de la zero. Ne este foarte frică. Cel puțin mie personal îmi e foarte frică, pentru că n-am mai făcut de mult un proiect care să nu știu când se termină, pe care să nu știu când îl duc la capăt, pentru că nu am banii. De obicei intrau în proiect în care pe care banii îi aveam deja în cont și ziceam las că o să-l fac, o să-l termin acum.”

