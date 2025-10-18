Piatra de temelie la clinica de psihiatrie pediatrică „Obregia” a fost pusă. Proiect din donații, prin Fundația „Metropolis”

Stiri actuale
18-10-2025 | 10:47
×
Codul embed a fost copiat

A fost pusă piatra de temelie a clinicii de psihiatrie pediatrică „Profesor Alexandru Obregia”. Construcția unității medicale face parte din campania „Spitale Publice din Bani Privați”, a fundației Metropolis.

autor
Știrile PRO TV

Mai multe vorbim cu invitatul nostru, Codin Maticiuc, președintele fundației.

Codin Maticiuc: „Nu-s președintele. Sunt mascota acestei fundații. Eu trag toate. Nu sunt angajat al acestei fundații, nu am salariu acolo. Sunt un fel de mascotă al fundației, eu trag tare, care a avut această dorință și această idee până la urmă. A venit din faptul că Fundația Metropolis exista demult. Părinții mei au construit un orfelinat, un centru pentru tineri, un centru rezidențial.

Și se întâmpla totul în liniște, pentru că ei spuneau, binele se face în liniște, eu fac binele cu zgomot, ca să încerc să strâng mai mult bine în jurul meu. Și acum vreo șase ani de zile mergeam destul de des în spital, la Fundeni, cu suplimente pentru copiii de acolo, și am decis să renovez etajul șapte de la Fundeni, în memoria unei fetițe care s-a stins acolo și pe care am cunoscut-o. Se numea Lăcrămioara. Am denumit-o în online fata de la 702, de 702 am aici, toate aceste cuvinte, fata de la 702 și spitale publice din bani privați în memorie. Am vrut să renovez etajul șapte, și când am văzut cât de multă lume se alătură și am strâns bani mai mult decât era etajul șapte, și am zis băi, eu ce fac? Dau banii înapoi ca la Cumințenia pământului. Cum așteaptă oamenii încă banii.

Apoi zic ce fac cu banii ăia? Cum zic, am, am și a nu fac o direcție. Am făcut inițiativă, acest.. spitale publice din bani privți și a zis o să fac, să renovez, o să utilez spitale de stat.”

Citește și
bal caritabil
Cel mai mare bal caritabil din regiunea Moldovei a avut loc la Iași. Sute de persoane au licitat pentru obiecte de artă

Codin Maticiuc a dat detalii despre alte proiecte umanitare pe care le-a derulat.

„Ce am făcut și ce am reușit? Suntem astăzi în 31 de orașe. Am renovat și utilat 49 de spitale și secții de spital, 7,7 milioane de euro investiți în sistemul sanitar din România și suntem la prima experiență, aventură de a construi unul de la zero. Ne este foarte frică. Cel puțin mie personal îmi e foarte frică, pentru că n-am mai făcut de mult un proiect care să nu știu când se termină, pe care să nu știu când îl duc la capăt, pentru că nu am banii. De obicei intrau în proiect în care pe care banii îi aveam deja în cont și ziceam las că o să-l fac, o să-l termin acum.

Mai multe detalii, în VIDEO.

Sursa: Pro TV

Etichete: spital, fundatie, codin maticiuc,

Dată publicare: 18-10-2025 10:40

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO | Gigi Becali, gest extrem pe stradă. A aruncat Noul Testament primit de la un credincios
VIDEO | Gigi Becali, gest extrem pe stradă. A aruncat Noul Testament primit de la un credincios
Citește și...
Un medic oncolog a studiat 5.000 de cazuri de pacienți care „s-au întors din morți”. „Sunt sigur că există viață după moarte”
Stiri Diverse
Un medic oncolog a studiat 5.000 de cazuri de pacienți care „s-au întors din morți”. „Sunt sigur că există viață după moarte”

Un medic oncolog este convins că există viață după moarte, după ce a studiat 5.000 de cazuri de persoane care s-au aflat în moarte clinică, și „s-au întors din morți”. Jeffrey Long, din Kentucky, și-a făcut chiar o fundație, pentru cercetări.

Cel mai mare bal caritabil din regiunea Moldovei a avut loc la Iași. Sute de persoane au licitat pentru obiecte de artă
Stiri Diverse
Cel mai mare bal caritabil din regiunea Moldovei a avut loc la Iași. Sute de persoane au licitat pentru obiecte de artă

Cel mai mare eveniment caritabil din regiunea Moldovei a avut loc miercuri seară la Iași. Balul, organizat de o fundație, a adunat aproximativ 400 de oameni, care au licitat pentru obiecte de artă și bijuterii.

Cristina și Traian, doi tineri români care au reușit să urce pe cele mai înalte culmi ale arhitecturii, în Paris
Romania, te iubesc!
Cristina și Traian, doi tineri români care au reușit să urce pe cele mai înalte culmi ale arhitecturii, în Paris

Să visezi că te așezi deasupra lumii ca să-i construiești arhitectura viitorului este credința care a dus la Paris doi tineri, acum zece ani. Au pornit de la zero, iar, azi, proiecte importante ale arhitecturii mondiale au în fundație și numele lor.

Proiecție caritabilă de film, la un mall din Iași. Pelicula aleasă
Stiri Diverse
Proiecție caritabilă de film, la un mall din Iași. Pelicula aleasă

Peste 200 de persoane s-au adunat în grădina unui mall din Iaşi, la cinema în aer liber. Participanţii au putut vedea filme hollywoodiene sub clar de lună, iar banii încasaţi pe bilete au mers la o fundaţie caritabilă.

30 de ani de închisoare pentru angajatul unui orfelinat care a abuzat sexual 15 băieți. Ororile s-au aflat după zece ani
Stiri actuale
30 de ani de închisoare pentru angajatul unui orfelinat care a abuzat sexual 15 băieți. Ororile s-au aflat după zece ani

O sentință a magistraților din Miercurea Ciuc aduce în atenția publică un caz cutremurător, întâmplat în două centre pentru ocrotirea copiilor din Harghita, admistrate de o fundație care are legături cu un cult religios.

Recomandări
O firmă privată ar fi dat drumul la gaz și a rupt sigiliul Distrigaz la blocul explodat din Rahova. Mărturia unui locatar
Stiri actuale
O firmă privată ar fi dat drumul la gaz și a rupt sigiliul Distrigaz la blocul explodat din Rahova. Mărturia unui locatar

A fost mai mult o noapte albă, plină de griji, pentru sutele de oameni ale căror apartamente au fost afectate de explozie. Doar câțiva dintre ei au putut să intre rapid în locuințe, după lucrurile de valoare.

Pacient cu arsuri extinse, transferat în Austria după explozia de pe Calea Rahovei. Două dintre victime, operate la Floreasca
Stiri actuale
Pacient cu arsuri extinse, transferat în Austria după explozia de pe Calea Rahovei. Două dintre victime, operate la Floreasca

O persoană afectată de explozia de pe Calea Rahovei, care prezintă arsuri extinse și multiple traumatisme, se află în stare critică și este intubată, fiind transportată, în aceste momente, la o clinică din Austria.

Zelenski ar fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă. Trump, greu de convins în privința rachetelor Tomahawk
Stiri externe
Zelenski ar fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă. Trump, greu de convins în privința rachetelor Tomahawk

Preşedintele Volodimir Zelenski pare să fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă, după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a indicat că nu este pregătit să furnizeze Ucrainei rachetele de croazieră Tomahawk solicitate, comentează BBC.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 18 Octombrie 2025

02:05:20

Alt Text!
Superspeed
S9E23

21:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Octombrie 2025

01:31:45

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Octombrie 2025

01:29:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28