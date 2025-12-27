Cum să te protejezi de fraude online de sărbători. Mesaje false despre livrarea de colete și taxe de depozitare

27-12-2025 | 15:38
frauda internet
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că perioada aglomerată a sărbătorilor este un prilej exploatat de atacatori, care profită şi încearcă să obţină date sensibile de la persoanele care nu sunt atente.

Mihaela Ivăncică

”Ai primit un mesaj care te informează că un colet nu a fost livrat şi îţi cere să accesezi un link pentru «actualizarea adresei»? Prin astfel de notificări atacatorii încearcă să profite de activităţile uzuale de sezon, precum livrarea de colete, şi să obţină astfel date personale sau financiare, deghizându-se în firme de curierat populare şi folosind pretexte precum «taxe de depozitare» sau «adresă incompletă» pentru a determina potenţiala victimă să dea click pe link-ul din mesajul capcană”, au transmis, vineri, specialiştii DNSC.

Aceştia recomandă utilizatorilor de internet:

· Nu accesaţi linkurile primite prin SMS sau e-mail nesolicitat

· Verificaţi livrările exclusiv din site-ul sau aplicaţia oficială a curierului

· Nu introduceţi date personale sau bancare sub presiunea timpului

· Analizaţi cu atenţie formularea mesajului (greşeli, caractere neobişnuite, urgenţă artificială)

· Activaţi autentificarea în doi paşi (MFA) pentru conturile online.

”Vigilenţa şi verificarea informaţiilor din surse oficiale rămân esenţiale pentru menţinerea unui spaţiu digital sigur şi de încredere”, a mai transmis DNSC.

Val de accidentări la munte. Turiștii, încălțați cu adidași pe pârtii: „Avem două, trei perechi de ciorapi”

Judecătorii din Teleorman au admis, sâmbătă, propunerea procurorilor privind arestarea preventivă a bărbatului care în noaptea de 24 spre 25 decembrie şi-a ucis, prin cruzimi, bunicul în vârstă de 86 de ani.

