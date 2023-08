Un medic oncolog a studiat 5.000 de cazuri de pacienți care „s-au întors din morți”. „Sunt sigur că există viață după moarte”

„În urmă cu 37 de ani, eram rezident oncolog și învățam cum să tratez cel mai bine cancerul cu ajutorul radiațiilor. Erau vremurile de dinainte de internet, așa că mi-am făcut cercetările în bibliotecă. Într-o zi răsfoiam un volum mare din Journal of American Medical Association când am dat peste un articol care descria experiențele de moarte apropiată.

M-a oprit din drum. Toată pregătirea mea medicală îmi spunea că ori ești viu, ori ești mort. Nu exista o cale de mijloc. Dar, dintr-o dată, citeam de la un cardiolog care descria pacienți care muriseră, apoi reveniseră la viață, relatând experiențe foarte distincte, aproape incredibile” a relatat Jeffrey Long jurnaliștilor de la Business Insider.

„Din acel moment, am fost fascinat de experiențele din apropierea morții sau NDE (near deth experience, n.r.). Eu definesc o experiență în apropierea morții ca fiind o persoană aflată fie în comă, fie în moarte clinică, fără bătăi ale inimii, care are o experiență lucidă în care vede, aude, simte emoții și interacționează cu alte ființe. Faptul că am aflat mai multe despre aceste experiențe mi-a schimbat fundamental viziunea asupra universului.

Când mi-am terminat rezidențiatul, am înființat Fundația de cercetare a experiențelor de moarte apropiată. Am început să colectez povești de la oameni care au avut NDE și să le evaluez cu mintea unui om de știință și medic. Îmi fac păreri pe baza dovezilor și am intrat în acest domeniu ca sceptic. Dar, în fața dovezilor copleșitoare, am ajuns să cred că există cu siguranță o viață după moarte” a mai spus medicul oncolog.

Fiecare experiență de călătorie după moarte e diferită

Jeffrey Long a explicat că fiecare astfel de experiență este diferită, de la caz la caz, dar au un tipar comun.

„Nu există două NDE-uri la fel. Dar pe măsură ce am studiat mii dintre ele, am văzut un tipar consistent de evenimente, care apar într-o ordine previzibilă. Aproximativ 45% dintre persoanele care au avut o NDE raportează o experiență extracorporală. Când se întâmplă acest lucru, conștiința lor se separă de corpul fizic, plutind de obicei deasupra corpului. Persoana poate vedea și auzi ce se întâmplă în jurul ei, ceea ce include de obicei încercări frenetice de a o resuscita. O femeie a relatat chiar că un medic a aruncat o unealtă pe podea când a luat-o pe cea greșită - lucru confirmat ulterior de medic.

După experiența extracorporală, oamenii spun că sunt transportați într-un alt tărâm. Mulți trec printr-un tunel și experimentează o lumină puternică. Apoi sunt întâmpinați de persoane dragi decedate, inclusiv animale de companie, care se află în floarea vârstei. Cei mai mulți oameni raportează un sentiment copleșitor de dragoste și pace. Ei simt că acest alt tărâm este adevărata lor casă”.

Nu există o explicație științifică

„Nu am găsit nicio explicație științifică pentru aceste experiențe. Aceste experiențe pot fi ca un clișeu: lumina strălucitoare, tunelul, persoanele apropiate. Dar, după 25 de ani de studiu al NDE, am ajuns să cred că aceste descrieri sunt adevărate. Am lucrat chiar și cu un grup de copii sub cinci ani care au avut NDE-uri. Aceștia au raportat aceleași experiențe ca și adulții - și la această vârstă, este puțin probabil să fi auzit despre lumini strălucitoare sau tuneluri după ce mori.

Alți oameni raportează evenimente aparent incredibile, pe care le putem confirma mai târziu. O femeie și-a pierdut cunoștința în timp ce își călărea calul pe un traseu. Corpul ei a rămas pe traseu, în timp ce conștiința ei a călătorit împreună cu calul, în timp ce acesta se întorcea în galop spre grajd. Mai târziu, ea a putut descrie exact ce s-a întâmplat la hambar, deoarece a văzut totul, în ciuda faptului că trupul ei nu se afla acolo. Alții, care nu vorbiseră cu ea, i-au confirmat relatarea” a mai spus medicul.

„Sunt doctor în medicină. Am citit cercetări asupra creierului și am luat în considerare toate explicațiile posibile pentru NDE-uri. Concluzia este că niciuna dintre ele nu se susține. Nu există nici măcar o explicație fizică cât de cât plauzibilă pentru acest fenomen.

Am studiat, de asemenea, experiențele de frică de moarte, cum ar fi accidentele de mașină evitate în ultimul moment.

Am o definiție specială pentru NDE. Persoana trebuie să fie inconștientă. Dar există și un alt tip de fenomen care mă fascinează: ceea ce eu numesc experiențe de frică de moarte. Acestea sunt situații în care simți că viața ta este în pericol iminent. Poate fi vorba de un accident de mașină la limită sau de o cădere bruscă. În general, acești oameni nu trăiesc experiența tunelului și a luminii, dar adesea raportează că viața lor "le trece prin fața ochilor".

În timp ce unele persoane cu NDE raportează aceste revizuiri ale vieții, ele sunt mai frecvente în cazul experiențelor de frică de moarte. Oamenii își amintesc chiar și evenimente din copilărie pe care nu și le pot aminti în mod conștient, dar pe care le putem confirma mai târziu vorbind cu membrii familiei și cu alte persoane” a adăugat Jeffrey Long.

Cercetările asupra vieții de după moarte l-au făcut mai empatic, și „un doctor mai bun” consideră Jeffrey Long.

„Munca mea de zi cu zi se învârte încă în jurul ajutării pacienților să lupte împotriva cancerului. Nu le spun pacienților mei despre cercetările mele NDE. Și totuși, munca mea cu NDE-urile m-a făcut un medic mai plin de compasiune și mai iubitor. Sunt capabil să îmi ajut pacienții să înfrunte boli care le amenință viața cu un curaj și o pasiune sporite. Scopul meu este să îi ajut să aibă mai multe zile sănătoase aici pe Pământ. Dar cred cu tărie că, dacă și când vor muri, vor fi în pace” este concluzia medicului oncolog.

Sursa: Business Insider Etichete: , , , , Dată publicare: 29-08-2023 11:02