Grav este că pe șoselele noastre au circulat și mii de vehicule care aveau defecțiuni ce puteau provoca un accident în orice moment.

Un tânăr și-a cumpărat în urmă cu câteva luni o mașină din 2006. La scurt timp după înmatriculare au început problemele. Este deja la a zecea programare la un service auto.

Reporter: „Ai fost oprit în trafic pentru control tehnic?”

Cătălin, proprietar autoturism: „Încă nu, și ar avea ce să îmi facă. La roți, mai mult la jante, la direcții, mai ales cu drumurile din România, e mai complicat."

Alții au avut mai puțin noroc la controale.

Reporter: „Cum a fost?”

Șofer: „Nașpa, am avut ceva probleme la faruri. Mi-a luat talonul. Mi-am schimbat mașina."

Șofer: „Acum am scos-o din service. Am făcut ITP și am înlocuit brațele de stânga, dreapta. Sunt din tablă și se perforează foarte repede din cauza acestor pietricele și apă care lovește în continuu."

Bogdan Țarbă, reprezentant service auto: „Dacă șoferii, clienții, amână reparațiile în momentul în care facem verificările descoperim mai multe probleme."

Numai anul trecut, inspectorii RAR, alături de echipe ale Poliției Rutiere, au oprit în trafic aproape o sută de mii de mașini. În cazul a 4 din 10 mașini au fost descoperite probleme tehnice majore. Aproape 5 mii de autoturisme erau în pericol iminent de accident.

Claudiu Mija, reprezentant Registrul Auto Român: „Au fost identificate deficiențe periculoase la sistemul de frânare, direcție, punți și fuzete."

Consecințe grave dacă sunt ignorate

Andrei Potra, specialist în conducere defensivă: „Riscăm să nu luăm un viraj în care ne-am angajat, să agățăm un alt vehicul, să lovim ceva sau chiar se poate rupe roata."

Pentru nereguli minore, șoferii se pot alege doar cu o amendă. În cazul unora mai grave, lucrurile se schimbă, iar mașina poate fi scoasă din trafic.

Corespondent Știrile PRO TV: „De exemplu, dacă se constată o defecțiune majoră la sistemul de frânare ori de direcție, puteți rămâne fără certificatul de înmatriculare. Primiți o dovadă fără drept de circulație, reparați mașina într-un service autorizat și abia după o reevaluare RAR, dacă defecțiunile au fost remediate, îți poți recupera talonul."

Topul defecțiunilor constatate

În topul celor mai multe defecțiuni se numără probleme la instalația electrică și emisiile de noxe:

1. Instalația electrică de iluminare-semnalizare – 24,11%;

2. Emisiile poluante – 20,46%;

3. Punți, jante, anvelope și suspensie – 10,32%;

4. Vizibilitate – 10,15%;

5. Șasiu și elemente atașate șasiului – 9,22%.

Sursa: Registrul Auto Român

Potrivit RAR, anul trecut au fost date peste 26 mii de amenzi și retrase peste 22 mii de certificate de înmatriculare.