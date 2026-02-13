Potrivit informațiilor transmise de ISU București-Ilfov, la sosirea primelor echipaje de intervenție, incendiul se manifesta violent la nivelul unui autovehicul electric, dar ulterior s-a extins la alte trei mașini.

Focul a afectat, în total, patru autovehicule.

La fața locului, au fost identificate două victime. Din nefericire, una dintre ele a fost declarată decedată.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de hidroperforare, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, precum și două echipaje SMURD.



