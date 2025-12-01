Marius Pintea, directorul anului pentru inovare. A transformat liceul din Teiuș într-un hub cu realitate augmentată și cloud

Marius Pintea din Teiuș a fost desemnat directorul anului pentru inovare în 2025, după ce a transformat un liceu într-un veritabil HUB educațional.

Într-un mic orășel aflat la doi pași de locul Marii Uniri, a dezvoltat un mediu școlar în care copiii se bazează pe realitate virtuală și augmentată, dar și pe lecții și teme urcate în cloud.

Este profesor de limba română și dincolo de fondurile europene accesate pentru dotări a obținut finanțări și pentru formarea colegilor.

60 de dăscăli fac pedagogie digitală, adică învață cum să folosească eficient tehnologia adusă în clase.

Teiuș este un orășel cu 7.000 de locuitori, la 13 kilometri de Alba Iulia, locul Marii Uniri. Comunitatea de aici are un liceu care include o grădiniță și o școală primară dintr-un sat aparținător, dar și gimnaziu și ani terminali. Toate corpurile instituției au fost modernizate și întreg liceul a devenit un HUB de tehnologie și inovare.

Aici lecțiile de biologie și istorie se țin cu ochelari VR, în care elevii călătoresc la piramide, cu ajutorul realității virtuale, și studiază 3D mormântul lui Tutankamon, ori văd cum funcționează corpul uman și cum se construiesc roboți. Iar la chimie, matematică sau limbi străine, toate cursurile sunt interactive, și cei 60 de profesori ai unității se bazează pe table inteligente de predare, videoproiectoare și laptopuri, plus o rețea online în care cei peste 600 de elevi primesc teme și lucrează la proiecte care se salvează în cloud.

Pentru toate aceste dotări, directorul școli tocmai a primit luna trecută premiul „Directorul anului” pentru inovare în învățământ.

Marius Pintea are 43 de ani, este profesor de limba română și cu doi ani înainte de pandemie și-a propus ca unitatea pe care o conduce să beneficieze de toate dotările moderne la capitolul tehnologie școlară. A accesat finanțări europene de 2,6 milioane de euro și nu doar că a achiziționat echipamentele, ci mai ales a plătit diverse cursuri de formare și specializare pentru profesori, care astăzi folosesc cu mare lejeritate aparatura.

Profesor de matematică: „Aici am dat pagina aşa, dacă scriam normal la tablă, acolo sus ar fi trebuit să mă urc pe un scaun să ajung sus.”

Profesor de franceză: „Sunt şi materiale video, ei răspund la întrebări”.

Cel mai nou curs este de... pedagogie digitală, un concept prin care se creează o punte între elevi și profesori, dar se concentrează mult și pe empatie, în lumea modernă implementată în clase.

Marius Pintea, director: „Pedagogia digitală presupune o formare pentru folosirea echipamentelor, dar aducem şi o sensibilizare”.

Abandonul școlar a fost eliminat

Marius Pintea a schimbat fața învățământului de la Teiuș, unde absenteismul și abandonul școlar au fost eliminate în ultimii doi ani. A inițiat și proiectul de masă caldă la pauza mare, pentru toți elevii, și are planuri mari și pentru următorii ani.

Chiar în ziua când primea la București premiul pentru inovare, a aflat că tatăl său se stingea. A fost la decernare împreună cu cei doi copilași, de 4 și 6 ani, și cu soția sa. Este tot profesor, predă economie la un liceu din Alba-Iulia, și ambii soți afirmă că nici doamna Pintea nici băiatul cel mare, elev la clasa întâi, nu au la școlile din Alba-Iulia dotările liceului de la Teiuș.

Andreia Pintea, soție: „Cel mic a mers la el la şcoală şi a folosit imediat tabla, ştia de la Teiuş.”

Marius Pintea demonstrează că inovația în educație nu e doar un concept, ci un rezultat practic, prin care educația, literația, devin mai captivante. E un univers școlar în care lipsurile și frustrările au fost înlocuite cu plăcerea de a preda și învăţa.

Marius Pintea, directorul anului în inovare: „Cred că viitorul trebuie să fie bazat pe tehnologie și viitorul este acum, le suntem datori lor...”

Tehnologia și inovația sunt esențiale în școala românească, devin aripile invizibile care se întind deasupra băncilor. Iar Marius Pintea a înțeles repede că prin accesul la soluții de ultimă oră crește motivația, dezvoltă gândirea și dă o șansă în plus copiilor. La doi pași de locul Marii Uniri de la 1918, un director de liceu dă un suflu modern educației, iar școala devine loc în care elevii pot înflori și pot călători în lumi care evoluează și se reinventează captivant.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













