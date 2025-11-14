Peste 50% din poluarea Capitalei vine din blocuri și locuințe. Primăria promite schimbări. „Dacă pui gazon, n-ai făcut nimic”

Peste jumătate din poluarea din București provine din mediul construit (blocuri și locuințe) și din modul în care ne încălzim sau iluminăm casele.

Tocmai de aceea, Primăria Capitalei promite un plan climatic care să reducă drastic emisiile și să amelioreze calitatea aerului, a declarat, la PRO Verde, Bogdan Dragnea, ofițerul pentru Neutralitate Climatică al Primăriei Capitalei.

Bogdan Dragnea: „Amprenta de carbon cea mai mare pentru București, dar și în general - este dată de mediul construit și de partea de eficiență energetică. (...) Acest volum uriaș de 55% - undeva cam acolo ne situăm din global emisii - sunt reprezentate de mediul construit, de locuințe, de cum ne încălzim, iluminăm, cum ne comportăm noi acasă.”

„Dacă pui gazon și spui că ai făcut o măsură climatică, ești pe lângă”

Salvarea, spune Dragnea, vine de la reducerea consumului energetic, ceea ce va duce si la scăderea poluării.

„Dacă imaginezi un consum din ce în ce mai mic de energie, căldură, deja te uiți că ai de fapt un consum mai mic de factori poluanți. Dacă mă uit și în a doua componentă majoră - mobilitatea, transportul - și acolo te gândești că electrifici un sistem public de transport, ai eliminat o mare parte din factorii poluanți.

Dacă pui gazon și spui că ai făcut o măsură climatică, ești pe lângă. N-ai făcut mai nimic. E mai e mai frumos, e mai verde, dar nu e neapărat o abordare strategică”, explică Dragnea.

Ce prevede „contractul climatic” al Primăriei

Planul municipalității se bazează pe un „contract climatic” asumat politic de toate cele șase sectoare ale Capitalei. Acesta prevede reducerea cu 80% a emisiilor până în 2035 și măsuri concrete pentru adaptarea orașului la schimbările climatice.

Bogdan Dragnea: „Ce înseamnă această ambiție climatică? Înseamnă un enunț politic: orașul nostru vrea să devină climatic până la un termen limită în care se vorbește de o scădere cu 80% a inventarului (poluării) declarat la momentul 2022-2023, în zona de debut.”

Printre măsurile vizate se află modernizarea blocurilor, pentru eficiență energetică, electrificarea transportului public și crearea unor zone pietonale și spații verzi.

Un alt proiect important este „Centura verde București-Ilfov”, dar și transformarea axei Dâmbovița într-un spațiu cu zone de recreere și acces pietonal.

Autoritățile se așteaptă la reacții inițiale de respingere a unora din măsurile antipoluare. Totuși, acestea se vor estompa, atunci când oamenii vor realiza că aceste măsuri aduc mai mult confort, aer curat și siguranță pentru locuitori, spune Dragnea.

