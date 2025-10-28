Lista celor mai poluate 23 de orașe din România. Au cea mai proastă calitate a aerului

28-10-2025 | 19:38
poluare bucuresti

Măsurătorile efectuate de specialiştii în mediu arată o creştere a numărului de municipii şi zone aglomerate unde indicatorii de poluare sunt depăşiţi.

Lorena Mihăilă

În 2025, este vorba despre 23 de zone aglomerate, faţă de 18 anul trecut. Sunt nou intrate pe listă municipiile Sighetu Marmaţiei, Târgu Jiu, Dej, Miercurea Ciuc şi comuna Bragadiru, judeţul Ilfov.

„A fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul Nr. 2.761 privind aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător”, anunţă, marţi, Agenţia Naţională pentru Mediu si Arii Protejate .

Lista localităților cu cea mai mare poluare

Datele cuprinse în ordin arată o sporire a numărului municipiilor şi al zonelor aglomerate unde poluarea a crescut. Astfel, în 2025 sunt 23 de municipii şi zone aglomerate cuprinse în Anexa 1 a documentului, faţă de 18 anul trecut.

• București

• Constanța

• Cluj-Napoca

• Craiova

• Iași

• Ploiești

• Timișoara

• Comuna Brazi, Prahova

• Deva

• Sebeș

• Târgu Mureș

• Rovinari, Gorj

• Buftea, Ilfov

• Glina, Ilfov

• Holboca și Ungheni, Iași

• Sighetu Marmației

• Târgu-Jiu

• Dej

• Miercurea-Ciuc

• Bragadiru, Ilfov

Obligațiile autorității locale

Unităţile administrativ-teritoriale prevăzute în această anexă:

- Elaborează planuri de calitate a aerului sau, după caz, planuri integrate de calitate a aerului.

- Planurile se vor elabora în conformitate cu prevederile Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2015.

- Pentru elaborarea acestor planuri se folosesc studii de calitate a aerului care se bazează în principal pe modelarea matematică a dispersiei poluanţilor în atmosferă.

- În planuri vor fi identificate principalele surse de emisii care au determinat degradarea calităţii aerului şi vor fi incluse măsuri cuantificabile din punctul de vedere al eficienţei lor, pe care titularul/titularii de activitate trebuie să le ia, astfel încât să fie atinse valorile limită pentru poluanţii pentru care s-a realizat încadrarea în regim de gestionare I.

„Încadrarea în regimul de gestionare I sau II a ariilor din zone şi aglomerări s-a realizat luând în considerare atât încadrarea anterioară în regimuri de gestionare, cât şi rezultatele obţinute în urma evaluării calităţii aerului la nivel naţional, care a utilizat măsurări în puncte fixe, realizate în anul 2024, cu ajutorul staţiilor de măsurare care fac parte din Reţeaua naţională de monitorizare a calităţii aerului”, se arată în Ordinul de ministru.

Potrivit Agenţiei Naţionale pentru Mediu si Arii Protejate, la momentul actual există planuri de calitate a aerului pentru Municipiul Ploieşti, Comuna Brazi (judeţul Prahova), Municipiul Deva (judeţul Hunedoara), Municipiul Suceava (judeţul Suceava).

Unităţile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 2:

- Elaborează planuri de menţinere a calităţii aerului, bazate pe aceeaşi metodologie.

