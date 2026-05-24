Spectatorii au cântat și au dansat cu o energie ieșită din comun. La final, artistul a mulțumit României pentru primirea călduroasă. Autoritățile au sporit măsurile de securitate. Tinerii au fost supravegheați inclusiv de jandarmi călare și din elicopter.

Arena Națională s-a umplut sâmbătă-noapte de energia tinerilor veniți din țară și, mai ales, din străinătate. Evenimentul a strâns 42.000 de fani, în special din Ucraina, Belarus, Rusia, Republica Moldova și Polonia. Melodiile lui Max Korj, un artist din Belarus, interzis în țara natală și în Rusia, abordează teme precum libertatea, viața cotidiană și experiențele tinerilor.

Concertul a avut și momente speciale. Două tinere au fost cerute în căsătorie. Totuși, seara nu a fost lipsită de incidente.

Mai mulți spectatori au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce fie au leșinat, fie au acuzat dureri de picioare.

Iar artificiile din deschiderea concertului au aprins materiale din recuzita artistului. Pompierii au stins focul cu un stingător.

De altfel, măsurile de securitate au fost sporite. Pe drumul spre Arena Națională, fanii au fost însoțiți inclusiv de echipe de jandarmi călare. Potrivit unor surse oficiale, au fost implicate peste 5.000 de forțe de ordine în toată Capitala.

Corespondent Știrile ProTV: „Energia de la concert s-a mutat acum în Centrul Vechi, unde distracția continuă. Fanii încă dansează, cântă și profită din plin de ultimele ore ale nopții.”

Fată: „Mă bucur că energia asta și astfel de evenimente ne pot aduce împreună.”

Băieți: „Atmosfera a fost prietenoasă, mergeam, vedeam un om, dădeam salut, toți eram prieteni, tovarăși.”