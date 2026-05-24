Rănit, omul a reușit să ceară ajutor vecinilor. Femeia și-a recunoscut fapta în fața procurorilor și a fost reținută.

Grozăvia s-a petrecut în toiul nopții, într-un apartament din Constanța. Bărbatul de 47 de ani a fost înjunghiat în timp ce dormea.

Zafer Sadîc, procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța: ”Victima s-a trezit speriată, a coborât de casa scării, a cerut ajutor la vecini, a fost anunțată poliția”.

Bărbatul a ajuns la spital, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale. Între timp, tânăra de 24 de ani a fost dusă la audieri.

”Era supărată pe toată lumea, că lumea nu o înțelege”

”-De ce l-ai înjunghiat cu cuțitul? Te-a atacat? Ți-a făcut ceva? Erați beți? E iubitul tău?

-Nu, nu este iubitul meu”.

Femeia și-a recunoscut faptele în fața anchetatorilor.

Zafer Sadîc, procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța: ”A fost cooperantă, explicând faptul că era supărată pe toată lumea, că lumea nu o înțelege și că într-un moment de depresie a luat hotărârea să se răzbune".

Tânăra a fost reținută pentru 24 de ore. Va fi prezentată duminică magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru tentativă de omor asupra unui membru de familie.