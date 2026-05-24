Serviciile de gestionare a dezastrelor din orașul Angeles City au primit o sesizare în jurul orei 03:00 dimineața, ora locală (19:00 GMT, sâmbătă), conform căreia o clădire din beton cu nouă etaje, aflată în construcție, s-a prăbușit, a precizat serviciul de informare al municipalității într-un comunicat.

Un purtător de cuvânt al primăriei, Jay Pelayo, a declarat pentru AFP că atât clădirea, cât și schelele s-au prăbușit, blocând mai multe persoane pe șantier. „În această zonă lucrează de obicei 19 angajați. Pe aceștia încercăm să-i localizăm în acest moment”, a spus purtătorul de cuvânt. „Există blocuri mari de beton și avem nevoie de echipamente pentru a le ridica. Acesta este motivul pentru care operațiunile de salvare sunt dificile în acest moment.”

Un prim bilanț indică 24 de persoane salvate din dărâmături, precum și două persoane extrase dintr-un hotel afectat în momentul prăbușirii clădirii. „Sperăm că cei 19 membri ai personalului se află printre aceștia”, a declarat Pelayo.

Nu s-au semnalat decese până în acest moment, iar în prezent se desfășoară interviuri cu supraviețuitorii pentru a le stabili identitatea, a adăugat el.

Persoanele salvate se află „în stare stabilă”, a precizat purtătorul de cuvânt. Autoritățile locale nu au identificat încă cauza prăbușirii.