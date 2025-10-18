Peste 280 de oameni au primit consiliere psihologică după explozia din Rahova. 66 sunt cazați temporar în hoteluri

18-10-2025 | 10:34
explozie Rahova
Inquam Photos / Pană Tudor

Un număr de 286 de oameni au fost evaluați și consiliați psihologic după explozia care s-a produs vineri într-un bloc de pe Calea Rahovei din Sectorul 5.

Sabrina Saghin

Dintre aceștia, 66 sunt cazați în unități hoteliere, dintre care trei sunt copii și unsprezece vârstnici, a anunțat sâmbătă primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

El a precizat, într-o postare pe Facebook, că sunt disponibile 411 locuri de cazare pentru oricine are nevoie de sprijin, că echipele au desfăşurat 200 de şedinţe de consiliere psihologică, iar trei familii au primit ajutor în refacerea documentelor pierdute.

Primăria acordă sprijin și consiliere persoanelor afectate

Potrivit lui Stelian Bujduveanu, la linia 021.9524 s-au înregistrat 118 apeluri pentru informaţii şi îndrumare.

Acesta a punctat că echipele Primăriei Municipiului Bucureşti şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti evaluează în continuare locuinţele afectate pentru a identifica nevoile şi a oferi soluţii rapide şi personalizate.

Explozie rahova
Două persoane au fost aruncate din bloc în momentul exploziei. Trupurile le-au fost găsite pe stradă

Bujduveanu a anunţat că toate persoanele evacuate primesc cazare, consiliere, suport medical şi ajutor logistic pentru refacerea documentelor şi bunurilor esenţiale.

Persoanele evacuate primesc cazare și suport medical

„Am trecut de prima noapte după explozie. Suntem în teren, alături de oameni. Echipele Primăriei Capitalei şi DGASMB sunt în continuare în teren, oferind sprijin direct persoanelor afectate de explozia din Rahova. A fost o noapte dificilă, dar nimeni nu a fost lăsat singur", a arătat Stelian Bujduveanu.

El a menţionat că, pentru orice nevoie de ajutor, informaţii sau cazare, linia de sprijin 021.9524 rămâne activă permanent şi i-a îndrumat pe oamenii interesaţi să sune pentru sprijin imediat sau îndrumare către punctul de comandă.

Potrivit unui anunţ al Municipalităţii, Stelian Bujduveanu va fi prezent, sâmbătă, începând cu ora 11:30, în zona unde a avut loc explozia de pe Calea Rahovei, alături de reprezentanţii instituţiilor implicate în gestionarea situaţiei de urgenţă, pentru a monitoriza şi evalua intervenţiile. 

Sursa: Agerpres

