Peste 15.000 de consumatori, fără curent în Alba. Circulația este îngreunată de ninsorile abundente

Peste 15.000 de conumatori sunt fără energie electrică în Alba, anunţă autorităţile, menţionând că echipele de specialişti continuă intervenţiile pentru a remedia avariile produse de ninsori şi viscol.

Şapte generatoare au fost amplasate în diferite localităţi din judeţ, trei dintre acestea fiind deja puse în funcţiune. De asemenea, 180 de consumatori nu au apă, din cauza opririi pompelor.

Potrivit ISU Alba, duminică, la ora 8:30, numărul utilizatorilor nealimentaţi cu electricitate, în urma ninsorilor şi a viscolului, este de 15.390 (faţă de 43.531 raportaţi iniţial). În prezent, 36 de echipe DEER – Sucursala Alba acţionează în teren pentru remedierea defecţiunilor rămase.

Alimentarea staţiilor de tratare şi pompare a apei este în curs de remediere, numărul consumatorilor afectaţi în prezent de oprirea pompelor de apă fiind de aproximativ 180.

De asemenea, ISU Alba a pus la dispoziţia DEER - Sucursala Alba 2 generatoare de mare putere (450 KVA şi 250 KVA) şi cinci generatore de mare putere (450 KVA) de la ISU Sibiu, Arad, Mureş, Bihor şi Cluj.

Cele şapte generatoare sunt utilizate astfel: un generator de 250 KVA (ISU Alba) este pus în funcţiune în localitatea Ciuruleasa, un generator de 450 KVA (ISU Alba) este pus în funcţiune în localitatea Câmpeni, ieşirea spre Abrud, un generator de 450 KVA (ISU Sibiu) este pus în funcţiune între localităţile Ciuruleasa şi Abrud, un generator de 450 KVA (ISU Arad) va fi pus în funcţiune în localitatea Vidra, un generator de 450 KVA (ISU Mureş) va fi pus în funcţiune în localitatea Avram Iancu, un generator de 450 KVA (ISU Bihor) va fi pus în funcţiune în localitatea Horea, un generator de 450 KVA (ISU Cluj) va fi pus în funcţiune în localitatea Sălciua de Jos.

Circulaţia pe toate drumurile naţionale şi judeţene se desfăşoară în condiţii de iarnă.

ISU Alba

Pe parcursul nopţii de sâmbătă spre duminică, s-a intervenit cu 64 de utilaje pentru menţinerea circulaţiei în condiţii de siguranţă pe autostrăzile A1 şi A10, drumurile naţionale şi drumurile judeţene din judeţul Alba.

„Monitorizarea persoanelor vulnerabile rămâne prioritară, iar până în momentul de faţă nu au fost raportate probleme privind transportul persoanelor dializate, al femeilor gravide sau al bolnavilor cronici către unităţile medicale. Rugăm cetăţenii să manifeste în continuare răbdare şi înţelegere. Toate forţele de intervenţie sunt mobilizate în teren şi vor continua acţiunile până la remedierea tuturor problemelor şi asigurarea circulaţiei în condiţii de deplină siguranţă pe toate arterele judeţului”, a transmis ISU Alba.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













