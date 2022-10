Peste 120.000 de oameni s-au închinat la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, de când a început pelerinajul

Voluntarii le-au împărțit toată noaptea, pentru ca așteptarea la rând să fie mai ușoară.

Voluntarii au împărțit mâncare și ceai

Reporter: Mai țineți minte câți colaci ați împărțit, în această seară?

Pelerin: „Deocamdată”.

Reporter: Ați mai împărțit până acum?

Pelerin: „În fiecare an”.

Sute de colaci s-au dat în fiecare oră și mii de pahare cu băuturi calde au fost împărțite pelerinilor. De 20 de ani, Daniel oferă ceaiuri pelerinilor adunați din toate colțurile țării, la Iași.

Daniel Vasiliu, coordonator „Ceaiul Pelerinilor”: „E un gest frumos. Niciodată nu mi-a fost greu, chiar dacă a plouat, chiar dacă a fost vreme rea, noi organizăm această acțiune cu mare plăcere”.

Voluntarii au adus și pachete cu mâncare, pe care le-au împărțit pelerinilor care așteptau la rând în toiul nopții, să ajungă la raclă pentru a se închina.

Pelerin: „Am luat sărmăluțe, da”.

Reporter: Ai apucat să le guști?

Pelerin: „Nu am apucat încă, dar urmează”.

Reporter: Și crezi că mai prinzi ceva, cu atâta gașcă după ține?

Pelerin: „Probabil că da, nu știu”.

Cel mai tânăr voluntar, aflat în această perioadă în mijlocul pelerinilor, are 14 ani și este elev în clasa a VIII-a.

Teofil, voluntar: „M-a marcat un moment, când am distribuit sărmăluțe, vedeam cum stau oamenii acolo, cum se rugau. M-a impresionat această credință, am văzut și copii mici, copii foarte mici, de doi ani, am văzut mame cu bebeluși în brațe, care stăteau la rând”.

Miercuri noapte, timpul de așteptare a fost de puțin peste o oră. O femeie, venită din București, spune că de 24 de ani este nelipsită de la pelerinajul de hramul Sfintei Parascheva.

Femeie: „Ştiți cum se zice, de la oameni să nu prea avem așteptări, că putem rămâne dezamăgiți, dar de Dumnezeu niciodată. Am mai stat și de dimineață, pentru că, deja, când treci, ți se face dor”.

Lucian Apopei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor: „Încercăm să fim gazde bune pentru pelerinii care vin la Iași, să se închine Sfintei Cuvioase Parascheva. Nădăjduim că vor fi momente înălțătoare, de rugăciune, prilejuite de sărbătoarea de anul acesta, care este dedicată anului omagial al rugăciunii în viață bisericii și al creștinului”.

În cele cinci nopţi de pelerinaj, peste 120.000 de oameni s-au închinat la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva.

Sursa: StirilePROTV Dată publicare: 13-10-2022 07:38