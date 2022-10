Mii de oameni au petrecut noaptea la o coadă de doi kilometri pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva

După doi ani de restricții impuse de pandemie, ușile Mitropoliei rămân deschise pe timpul nopții, pe toată durata pelerinajului.

Încărcați cu flori, icoane, pungi cu haine și alte obiecte personale, pelerinii au așteptat ore în șir pentru a se închina la sfintele moaște. Printre ei, și o femeie de 73 de ani, din Brăila. De 26 de ani ajunge la Iași, în preajma hramului, în semn de mulțumire.

Pelerin: „Sfânta cuvioasă ne aduce bucurie, am fost și bolnavă, am trecut și prin astea, dar cu bucurie și credință să avem. M-a salvat, că am avut un virus, acum vreo trei ani și am scapăt”.

O altă femeie a fost nelipsită, în ultimii 20 de ani, de la pelerinaj.

Pelerin: „Am simțit și fierbințeală mâinii, când am venit prima data. Am simțit un pic de oboseală. M-am rugat pentru copii, pentru toată lumea și pentru toți copiii care au adăpost și care nu au, pentru bătrâni și pentru toată lumea care are nevoie de ajutor”.

Pelerin: „Să ne dea Dumnezeu sănătate, la copii, la toată familia. Foarte greu, foarte greu”.

După ce s-au închinat, unii pelerini și-au petrecut noaptea la Mitropolie, înainte să plece spre casele lor.

Pelerin: „Ne-am închinat, am reușit, acum stăm aici, să ne mai odihnim un pic, să ne mai încălzim”.

După doi ani de restricții, porțile Catedralei Mitropolitane rămân deschise noaptea, pe durata pelerinajului.

Lucian Apopei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor: „Rândul de aici, de la Cuvioasa Parascheva, are viață și ziua și noaptea. Sunt unii care se pregătesc și un an de zile pentru a veni la cuvioasa Parascheva, totul e să ne punem în gând, să venim cu gând bun”.

Voluntarii le-au împărțit apă și ceai cald pelerinilor. La fiecare oră, pe sub baldachinul de flori, au trecut în jur de 2.000 de oameni, iar timpul de așteptare a fost, în medie, de patru ore.

Sursa: StirilePROTV Dată publicare: 09-10-2022 08:35