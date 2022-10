Pelerinajul de la Sfânta Parascheva i-a impresionat și pe refugiații ucraineni. ”Așa ceva nu am văzut nicăieri”

Cu flori în mână și cărți de rugăciune din care citesc necontenit, oamenii așteaptă chiar și 7 ore ca să ajungă la raclă. Aproape 100 de persoane au fost dărâmate de oboseală în ultimele două zile. Și au avut nevoie de ajutorul medicilor.

Aproape 60.000 de credincioși au trecut deja pe sub baldachin până în duminică seară și s-au rugat la moaștele făcătoare de minuni.

Însă oboseala de peste zi începe să se resimtă, spun pelerinii. Mulți dintre ei și-au adus de acasă scaune, pe care să se așeze cât timp stau la rând. Epuizați, 4 oameni au ajuns la spital, iar alți aproape 80 au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Acest bărbat are 81 de ani și face dializă. A venit de la București cu trenul, special pentru a atinge racla sfântă. S-a rugat pentru sănătatea băiatului său, bolnav, care îl așteaptă acasă.

Cel mai mare aflux de credincioși din 2019 încoace

A uitat, însă, să își ia medicamentele de acasă și așa ajuns pe mâna medicilor.

”Vasile Ruse, pensionar: Am avut subglicemie, a sunat un jandarm, i-am zis că am amețeli. Am trecut pe la Sfânta, i-am zis că fac dializă și am probleme de sănătate.

Reporter: Dializă de cât timp faceți?

Vasile Ruse: De 3 ani.

Reporter: Și v-ați încumetat să veniți până la Iași?!

Vasile Ruse: Vin, că am un copil care e bolnav și vin să mă rog pentru el”.

După doi ani marcați de pandemie și restricții, acesta este cel mai mare aflux de oameni din 2019 încoace, spun preoții.

Dosoftei Șcheul, arhimandrit Mitropolia Moldovei și Bucovinei: ”S-au dublat, s-au triplat pelerinii, doar Sfânta și noi cunoaștem acest lucru și ne bucurăm foarte mult că credincioșii aleargă la sfinții noștri și cer binecuvantare. Orice încercări vom avea, tot sfinții ne vor ajuta”.

În fiecare oră, 1.500 de oameni ajung la raclă și rostesc o rugăciune. Printre ei, și câțiva refugiați din Ucraina. Această doamnă a venit la Iași cu alte 9 rude, din Cernăuți.

Dorica Ghimbluc, refugiată din Ucraina: ”Așa ceva, cum am văzut aici, nu am văzut nicăieri, așa ceva, frumusețe, nu am văzut nicăieri. Ne-am rugat pentru familie, pentru copii, pentru nepoti, să fie pace la noi, că știți că la noi e greu, la sud e rău de tot”.

500 de voluntari sunt în permanență printre pelerini

Pelerinii au primit flori și iconițe sfințite.

”Reporter: Ați trecut pe la raclă, ați reușit!

Femeie: Da!

Reporter: Cât ați stat la rând?

Femeie: Trei ore.

Reporter: Și i-ați cerut Sfintei să vă ajute?

Femeie: Da”.

500 de voluntari sunt în permanență printre rândurile de pelerini, care se întindeau duminică spre seară pe aproape 4 kilometri.

Mariana Ilie, voluntar: ”Le oferim apă, ceai, răspundem doleanțelor lor sau întrebarilor, copii cei mici care nu mai au răbdare îi ajutăm să ajungă la raclă”.

La această oră, pe străzile Iașiului se desfășoară procesiunea numită Calea Sfintilor. Sute de preoți și măicuțe de la toate bisericile din Moldova însoțesc racla sfântă purtată pe umeri, pe un traseu din centrul orașului.

Sursa: Pro TV Dată publicare: 09-10-2022 20:10