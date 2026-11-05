„Este un mesaj pe care vreau să-l dau către toţi angajaţii, de la stat sau de la privat, mai tineri, mai calificaţi, mai puţin calificaţi, de orice fel: plângeţi-vă, mergeţi la ITM-uri! Sigur că ITM-ul are problemele lui, dar scrieţi-i, faceţi tot ce se poate", i-a îndemnat ministrul Muncii pe salariaţi.

Florin Manole îi îndeamnă pe salariați să reclame abuzurile

El a explicat, miercuri seară la Antena 3, scrie News.ro, că, înainte de 2018, legislaţia prevedea amendă de 300 de lei pentru forţarea angajaţilor să presteze muncă suplimentară neplătită, indiferent de numărul de angajaţi. După reclamaţiile privind „abuzuri recurente" la şantierul Damen Mangalia, a spus ministrul, angajatorul plăteşte 300 de lei pentru fiecare salariat pe care îl obligă să presteze ore suplimentare.

Ministrul a amintit că, prin implementarea unei reglementări europene, a fost modificată şi legislaţia privind hărţuirea la locul de muncă.

„Nu vă imaginaţi câte sute de mesaje am primit de la oameni care au văzut în modificarea asta legislativă o speranţă, mai ales în corporaţii", a adăugat ministrul.

El a subliniat că nu toţi angajatorii sunt la fel, arătând că sunt şi „foarte multe companii serioase în România".