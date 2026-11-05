Polițiștii spun că au fost anunțați de conducerea unității de învățământ abia a doua zi după atac.

Oamenii legii fac cercetări într-un dosar penal pentru lovire și alte violențe.

Incidentul s-a petrecut marți, în jurul orei șapte dimineața, înainte de începerea orelor, la școala din comuna Cătina, județul Cluj. Cei doi elevi, de 13 și 15 ani, sunt verișori, însă învață în clase diferite. În ziua respectivă au ajuns la școală mai devreme, cu microbuzul școlar, pentru că fac naveta dintr-un sat apropiat.

Corespondent Știrile PRO TV: „Cei doi elevi se aflau în sala de clasă, iar cel de 15 ani avea un cuțit la el cu care, din joacă, potrivit conducerii unității de învățământ, l-a tăiat pe cel de 13 ani pe brațul stâng. Inițial, spune directoarea școlii, copilul i-ar fi mințit pe profesori și le-ar fi spus că s-ar fi tăiat într-o sticlă.”

Adela Mihaela Voivod, directoarea școlii: „I-am acordat primul ajutor, iar apoi am apelat numărul de urgență 112. Pentru că spusele elevului nu mi se păreau credibile, am investigat cazul și am aflat că el, de fapt, a fost tăiat de un alt coleg.”

Minorul de 13 ani a fost transportat la Spitalul de Copii din Cluj-Napoca.

Dana Dreghiciu, purtător de cuvânt al Spitalului de Copii Cluj: „A fost internat în Spitalul de Copii cu o plagă complexă la nivelul brațului, ce a necesitat intervenția medicului chirurg plastician. Evoluția a fost bună. O să mai rămână internat câteva zile.”

Deocamdată, nu se știe ce s-a întâmplat în sala de clasă și de ce a încercat victima să ascundă adevărul. Inspectoratul Școlar Județean Cluj a transmis, printr-un comunicat, că, din primele verificări, ar fi fost vorba despre un conflict între cei doi elevi și că vor continua cercetările.

Polițiștii au fost sesizați despre caz doar miercuri dimineață, iar un echipaj a ajuns la școală. Au fost audiați atât cei implicați în incident, cât și colegii care au fost martori și cadrele didactice.