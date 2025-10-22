Pericol de intoxicație cu monoxid de carbon, într-o hală din Luduş. Un angajat a fost transportat la spital

Mai mulți angajaţi ai unei firme din Luduş au fost evacuaţi dintr-o hală, după degajări de monoxid de carbon. Unul dintre ei a ajuns la spital.

"Pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Luduş şi Detaşamentului de Pompieri Târgu Mureş intervin în aceste momente la o hală de producţie din oraşul Luduş, în urma unei sesizări privind emanarea de monoxid de carbon în interiorul clădirii. La faţa locului acţionează două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială CBRN, precum şi o ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean Mureş. Până în prezent, 15 angajaţi au fost evacuaţi preventiv dintr-un total de 18 persoane aflate în incintă. Un angajat care a acuzat cefalee a fost transportat la CPU Târnăveni de către echipajul SAJ, pentru investigaţii medicale suplimentare", a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Horea" al judeţului Mureş.

Echipajele operative efectuează măsurători de specialitate pentru identificarea sursei de unde provin degajările de monoxid de carbon.

"În acest moment, hala de producţie este ventilată cu două ventilatoare de mare capacitate, pentru eliminarea gazului şi readucerea concentraţiilor la limite normale. Pompierii militari continuă asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor", a precizat ISU Mureş.

