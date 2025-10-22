Încă două săptămâni de cercetări la explozia din Rahova. Criminaliștii folosesc roboți și drone

Ancheta în cazul exploziei de la blocul din Rahova arată că o acumulare masivă de gaze a dus la catastrofă! Polițiștii care investighează cazul au făcut declarații.

Cercetarea la faţa locului în cazul exploziei la blocul din Sectorul 5 al Capitalei s-a derulat zilnic din momentul incidentului, au anunțat miercuri, specialiştii, precizând că s-a lucrat inclusiv pe durata nopţii. Întrucât zona este extrem de instabilă, la etajele superioare nu s-a putut interveni decât cu drone şi roboţi.

Directorul adjunct al Institutului Naţional de Criminalistică, Alexandru Poroşanu, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că activitatea de cercetare la faţa locului, în cazul exploziei de la blocul din Sectorul 5 al Capitalei, a fost desfăşurată pe parcursul a cinci zile.

„Inclusiv noaptea s-a lucrat, pentru că au fost etape pe care nu le-am putut întrerupe şi a trebuit să lucrăm inclusiv pe timp de noapte. S-au ridicat toate categoriile de probe pe care le-am putut descoperi în momentul actual din proximitatea blocului care au legătură cu cauza”, a afirmat Poroşanu.

Potrivit acestuia, toate probele vor fi supuse expertizării.

„A fost o cercetare extraordinar de dificilă până la momentul actual. Partea de intervenţie la nivelele superioare afectate de explozie s-a efectuat din nacele şi cu drone şi cu roboţi. Este singura variantă pe care la momentul actual o avem disponibilă. Inclusiv astăzi se vor mai desfăşura câteva activităţi de acest gen, cu o dronă mai performantă pe care urmează să o aducem şi să o introducem în acele spaţii”, a mai declarat Poroşanu.

Oficialul INC a precizat că spaţiul este foarte nesigur, și din această cauză nu se poate intra fără avizul celor de la Institutul de Stat în Construcţii.

Poroşanu a mai precizat că cercetarea la faţa locului va mai dura cel puţin una-două săptămâni.

