Pericol de avalanșe în mai multe masive montane din România. Zonele cu risc crescut

Meteorologii din Transilvania Sud avertizează asupra unui risc moderat de avalanșe (gradul 2) în Bucegi, Făgăraș și Parâng-Șureanu, la peste 1.800 m, între joi și sâmbătă.

Potrivit meteorologilor, stratul de zăpadă din zonele montane va continua să se topească uşor şi să se taseze, ceea ce poate conduce la apariţia unor "avalanşe de mici dimensiuni, izolat medii".

La o altitudine mai mică de 1.800 de metri în munţii Bucegi, Făgăraş şi Parâng-Şureanu este risc redus (gradul unu) de avalanşe.

În judeţul Sibiu cel mai mare strat de zăpadă măsurat la o staţie meteo este la peste 2.000 de metri altitudine în munţii Făgăraş, la Bâlea Lac, unde este risc moderat de avalanşe. Aici se poate ajunge doar cu telecabina, fiind închis traficul rutier pe Transfăgărăşan de la Bâlea Cascadă până la Bâlea Lac.

