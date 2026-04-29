Este vorba despre patru medici de la ATI și o asistentă. Sunt acuzați că în perioada 2023-2024 ar fi decis să micșoreze dozele de noradrenalină unor pacienți aflați în stare gravă. Ulterior, oamenii au murit.

Nu este vorba doar despre o schimbare a calității procesuale, din suspecți în inculpați. Pentru persoanele din dosar, acest lucru înseamnă că procurorii sunt mai aproape de trimiterea cauzei în judecată, dar și că se discută despre extinderea urmăririi penale, respectiv noi infracțiuni.

În cazul doctoriței Maria Miron, în stenogramele aflate la dispoziția procurorilor de anul trecut, unele asistente ar fi poreclit-o „doamna cu coasa”.

Această doctoriță a aflat la audieri că urmărirea penală a fost extinsă. În dosar au fost analizate numeroase acte medicale, expertize și percheziții informatice realizate de anchetatori în această perioadă. Din anchetă a reieșit că medicul este cercetat în continuare și pentru alte două decese, ceea ce înseamnă că ar putea fi trasă la răspundere penală.

Dacă va fi trimisă în judecată, aceasta ar urma să răspundă pentru patru pacienți care ar fi murit după ce li s-ar fi redus doza de noradrenalină. Procurorii susțin însă că nu doar doza de noradrenalină ar fi fost modificată, ci și cantitatea de oxigen administrată unor pacienți aflați în stare critică, potrivit comunicatului de anul trecut.