Potrivit unor surse locale, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au descins, miercuri dimineaţă, la sediul Biroul Vamal de Frontieră Constanţa pentru a cerceta anumite fapte de corupţie.

În urmă cu două luni, procurorii DNA au avut o altă acţiune la Vama Constanţa, după ce fostul şef al Biroului Vamal de Frontieră Constanţa Sud, Octavian Lică Parfenie, şi adjunctul său, Christian Gudu, au fost acuzaţi de luare de mită.

Conform anchetatorilor, în 24 noiembrie 2025, Parfenie ar fi pretins, prin intermediul unei alte persoane, de la administratorul unei societăţi comerciale care desfăşura activităţi în Portul Constanţa, sume de bani cuprinse între 100 şi 350 de euro pentru fiecare container importat. Aceste sume ar fi fost solicitate în schimbul promisiunii că formalităţile vamale aferente importurilor de mărfuri transportate în acele containere se vor desfăşura cu prioritate şi fără dificultăţi.

Astfel, în perioada decembrie 2025 - martie 2026, ar fi primit, prin intermediul aceleiaşi persoane, colaborator în cauză, suma totală de 15.100 de euro pentru facilitarea acestor proceduri.

În două dintre situaţii, Parfenie Octavian-Lică ar fi fost sprijinit de Gudu.