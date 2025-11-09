Percheziții în Poienile de sub Munte, Maramureș. Doi frați reținuți pentru trafic de migranți ucraineni. FOTO

09-11-2025 | 12:59
Doi frați reținuți pentru trafic de migranți ucraineni
Politia de Frontiera Romana

Doi fraţi din Maramureş, în vârstă de 24 şi 25 de ani, au fost arestaţi preventiv pentru trafic de migranţi, după ce au ajutat trei cetăţeni ucraineni să treacă ilegal frontiera de stat, contra unor sume de bani.

Ioana Andreescu

Doi dintre ucraineni au achitat câte 300 de euro, iar cel de-al treilea a plătit suma de 300 de dolari, ei fiind preluaţi de la frontieră de cei doi fraţi, cu două motociclete de tip cross, şi duşi în localitatea Poienile de sub Munte. Cele două motociclete, sume de bani şi telefoane mobile au fost ridicate în urma percheziţiilor desfăşurate în localitate.

Percheziţii şi reţineri în Maramureş

„Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Poienile de sub Munte, împreună cu cei ai Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Maramureş, au pus în executare, ieri dimineaţă, trei mandate de percheziţie domiciliară pe raza localităţii Poienile de sub Munte, judeţul Maramureş, în urma cărora doi cetăţeni români au fost reţinuţi pentru trafic de migranţi pentru 24 de ore. Activităţile se desfăşoară sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş, în vederea documentării întregii activităţi infracţionale”, anunţă duminică Poliţia de Frontieră.

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poienile de sub Munte s-au sesizat din oficiu, la data de 6 noiembrie, cu privire la activitatea infracţională a celor doi români, care ar fi sprijinit trecerea ilegală a frontierei de către trei cetăţeni ucraineni.

Cei doi bărbaţi ar fi preluat migranţii de la linia de frontieră şi i-ar fi transportat, cu două motociclete de tip cross, către interiorul localităţii Poienile de sub Munte. În schimbul acestor servicii, doi dintre migranţi ar fi fost de acord să plătească suma de 300 de euro fiecare, iar al treilea 300 de dolari.

Motociclete, bani şi telefoane ridicate

Sâmbătă, în urma punerii în executare a celor trei mandate de percheziţie domiciliară emise de Tribunalul Maramureş, poliţiştii de frontieră au identificat şi ridicat mai multe bunuri ce pot constitui probe în cauză: două motociclete tip off-road cu echipament de protecţie specific (două căşti), sume de bani în euro şi dolari, precum şi telefoane mobile.

De asemenea, au fost emise două mandate de aducere pe numele celor doi fraţi, ulterior aceştia fiind reţinuţi pentru 24 de ore. În prezent, se află în arestul IPJ Maramureş.

„Azi, 9.11.2025, la propunerea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Maramureş a dispus emiterea a două mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile, pe numele celor doi tineri de 24, respectiv 25 de ani, sub acuzaţia de trafic de migranţi”, a transmis Poliţia de Frontieră.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii de frontieră, sub coordonarea procurorului, pentru documentarea întregii activităţi infracţionale şi identificarea tuturor persoanelor implicate.

