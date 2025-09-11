Studenții de la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca vor putea face practică în penitenciare

Universitatea "Babeş-Bolyai" (UBB) din Cluj-Napoca anunţă că a încheiat un protocol de colaborare cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor pentru formarea profesională şi cercetare aplicată în diferite domenii.

„Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) au semnat un protocol de colaborare care deschide noi perspective în formarea profesională a personalului din cadrul penitenciarelor, stagii de practică pentru studenţi şi activităţi comune de cercetare şi dezvoltare în arii de interes reciproc.

Acordul prevede organizarea de programe de formare şi specializare în domenii precum psihologie, asistenţă socială, sociologie, drept execuţional penal sau management instituţional.

De asemenea, protocolul include accesarea de fonduri europene în parteneriat, organizarea de evenimente ştiinţifice şi sprijin pentru elaborarea de politici publice în sfera reintegrării sociale a persoanelor private de libertate. Totodată, acordul facilitează implicarea specialiştilor din domeniul penitenciar şi a studenţilor UBB, inclusiv masteranzi şi doctoranzi, la activităţi comune, inclusiv în spaţiul penitenciar, în condiţii reglementate", se arată într-un comunicat trimis joi de UBB.

Potrivit sursei citate, colaborarea va permite prezentarea mediului penitenciar ca un potenţial traseu profesional pentru absolvenţii UBB, prin facilitarea dialogului interdisciplinar şi susţinerea inovaţiei în domeniile de interes comun.

„Prin acest parteneriat, ne dorim să contribuim la profesionalizarea resurselor umane din sistemul penitenciar, dar şi să oferim studenţilor noştri oportunităţi de învăţare şi cercetare aplicată în medii reale, cu impact direct în comunitate", a declarat, conform comunicatului, rectorul UBB, prof. univ. dr. Adrian Petruşel.

Protocolul este încheiat pentru o durată de doi ani, cu posibilitatea de prelungire.

„Această colaborare se înscrie în misiunea UBB de a contribui activ la dezvoltarea societăţii prin educaţie, cercetare şi implicare comunitară, prin parteneriate strategice cu instituţii publice relevante", se menţionează în comunicat.

