Paula Herlo, despre reportajul ‘România, te iubesc!’, care a șocat România: “Lagărul de exterminare a copiilor” de la Cighid

Paula Herlo, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști ai Știrilor PRO TV, vorbește cu emoție despre 2008, anul care a marcat istoria PRO TV și a scos la lumină una dintre cele mai negre povești ale României comuniste.

În 2008 echipa Știrilor PRO TV a câștigat Premiul Emmy pentru jurnalism și a dat startul România, te Iubesc!, emisiune de investigații care continuă și astăzi să trezească conștiințe.

Reportajul de debut al emisiunii, filmat la fostul “leagăn de copii” de la Cighid (jud. Bihor) a mișcat o țară întreagă.

Românii aflau atunci povestea supraviețuitorilor din ceea ce fusese de fapt „lagărul de exterminare” de la Cighid, un loc în care regimul comunist îi condamnase la moarte pe copiii cu dizabilități.

Reportajul din 2008 al Paulei Herlo poate fi urmărit aici.

Paula Herlo: “Am plecat de la întrebarea ce s-a întâmplat cu copiii pe care noi i-am văzut în imaginile filmate de străini în anii 90 în aceste centre de recuperare. Ne aminteam de copiii aceia care erau dezbrăcați, care stăteau în urină, în fecale.

Și m-am întrebat atunci dacă mai există supraviețuitori. Și am început să caut, și spre surprinderea mea, am și găsit. Am găsit și un medic care s-a ocupat de ei și i-a salvat și m-am dus la Cighid și le-am făcut poveștile.”

"Am găsit un cimitir de copii, cu cruci fără nume, într-un lan de porumb, înconjurat de gratiile pătuțurilor lor. A fost o imagine îngrozitoare"

Paula Herlo: “Mulți oameni nu știau, dar copiii care se nășteau cu probleme cu dizabilități (înainte de 1989 – n.r) pur și simplu erau închiși în niște conace, departe de civilizație, unde erau ținuți în cele mai oribile condiții, astfel încât și mureau pe capete. Îmi amintesc că la Cighid erau un cimitir într-un lan de porumb, cu cruci fără nume și cimitirul era înconjurat de gratiile pătuțurilor unde se stinseseră ei. Și a fost o imagine îngrozitoare pentru mine.

Mi-am dat seama că am trăit niște vremuri complite în comunism și că oamenii făceau ce li se spunea. Dar încă mă întreb cum a fost posibil un asemenea genocid, pentru că au murit zeci de copii, sute mii, nimeni nu știe.”

Primul Premiu Emmy câștigat vreodată de o echipă de televiziune din România

În anul 2008, echipa Știrilor PRO TV a fost nominalizată la Premiile Emmy pentru reportajele “Tu știi ce mai face copilul tău?”, care scoteau la lumină dramele copiilor ai căror părinți fuseseră nevoiți să plece la muncă în străinătate.

Paula Herlo: “Îmi amintesc că eram cu Cosmin Stan în sală și pe rândul nostru așa, chiar în capăt, stătea o doamnă care avea statuia în brațe. Câștigase la o categorie, înaintea noastră, și mă tot uitam așa cum ar fi să câștigăm? Eu, sincer, n-am crezut.

Și i-am zis lui Cosmin, că eu mă duc la toaletă. Și nu m-a lăsat, că a zis că mai sunt trei categorii și să nu mă duc nicăieri. Și nu m-am dus și bine că nu m-am dus, pentru că după ce am câștigat am și uitat că trebuia să mă duc. A fost super emoționant.

Îmi amintesc că după ce s-a terminat momentul cu scena - am și uitat ce am de zis pe scenă, noroc cu Cosmin,- m-am așezat pe o bancă roșie de catifea, în holul acela.. Și am stat eu așa cu mine, și m-am gândit la ce trăiesc în momentul acela, și mi s-a părut cel mai frumos lucru.”

